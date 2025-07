Karel Gott zplodil svou prvorozenou dceru s milenkou Antonií Zacpalovou. Ta mu těhotenství zatajila a ozvala se až krátce po narození dcery.

Karel Gott byl idolem mnoha žen různého věku, a to jak v počátcích své kariéry, tak i v pozdějších letech. Nikdy se netajil tím, že si pozornost žen velmi užíval, stejně tak že netoužil po rodině, když jeho hvězda byla na výsluní. Jeho maminka si však ze všeho nejvíce přála, aby se usadil. Prvního vnoučete se dočkala dříve, než by vůbec samotný zpěvák plánoval. Nikdy se však s Dominikou nesetkala. Na první dceru Mistra jsme se na Osobnosti.cz zaměřili.

Ženy dělil na dvě skupiny

Karel Gott byl vždy k ženám galantní, měl vytříbené chování, mluvil spisovně, jeho vystupování vždy mělo úroveň, což ženám velmi imponovalo. Byl skutečným gentlemanem, na kterého si myslela nejedna fanynka. Netajil se tím, že ženy rozděloval na dvě skupiny. Na ty, které od něho ještě v noci odjedou taxíkem, a na ty, s nimiž ráno posnídá. Pokud s nějakou z nich měl udržovat vztah, zakládal si na komunikaci, ta pro něj byla stěžejní.

O to větší překvapení pro něj i jeho okolí bylo, když mu jedna z jeho milenek, Antonie Zacpalová, porodila první dítě, dceru Dominiku. Ona totiž nebyla tou, která by zůstala až do rána a se zpěvákem posnídala. Poznali se v roce 1969 v kobyliském divadle při televizním natáčení hitu Lady Carneval, Antonie byla tanečnicí a byla součástí videoklipu. Podruhé se setkali o 3 roky později. Tehdy spolu strávili noc a počali dceru Dominiku. Od té doby Karel Gott o Antonii neslyšel. Ozvala se až po 9 měsících, když mu zavolala, že má dceru Dominiku a on je jejím otcem.

Zpěvák však nebyl zrovna nadšený, naopak. Byl rozčílený, cítil vztek nad tím, že jej někdo v tak důležitém kroku obešel. Podle Antonie Gottův otec o vnučce věděl, zatajil to však před svou manželkou, Gottovou matkou. Karel Gott a jeho otec se společně domluvili, že jí o tom nakonec neřeknou, stejně tak Mistr nevyprávěl své dceři o jejích prarodičích, nikdy se s nimi nesetkala. Tak se zpěvákově mamince splnilo její největší přání, aniž by o tom vůbec tušila. Zemřela na následky srdečního infarktu ve věku 61 let, 4 roky po narození Dominiky. Později Karel Gott svého rozhodnutí litoval.

Dcera Dominika dnes

Karel Gott si cestu k nejstarší dceři nakonec našel. Dokonce ji podporoval finančně, zabezpečil i její matku Antonii a dohlížel na dceřino vzdělání. Dominika ani její maminka si rozhodně nemohly stěžovat. Díky Gottovi měly krásný dvoupatrový byt na Královských Vinohradech a také chatu v Malých Kyšicích. V 15 letech přijala Dominika příjmení Gottová.

Fotografie: Nextfoto, Dominika Gottová na křtu singlu Pro tebe

Studovala hotelovou školu a naučila se 7 jazyků. Ve svých 28 letech poznala finského hudebníka Tima Tolkkiho, provdala se za něj a žije s ním ve Finsku dodnes. Po smrti svého otce manžela nakrátko opustila, poté se k němu opět vrátila. Od té doby se také rozjel boj o dědictví po slavném tatínkovi. Dominika se pro veřejnost stala nenáviděnou dcerou zlatého slavíka, o níž je v médiích často psáno, že touží jen po penězích. Kde je však pravda, ví jen ona sama. Každopádně o tatínkovi mluví hezky, i když přiznala, že jejich vztah byl vždycky spíš formální.

