Herečka Veronika Arichteva poslala svým fanouškům sváteční pozdrav přímo z dovolené, kde odpočívala se svou rodinou.
Veronika (39) právě tráví své dny ve Spojených arabských emirátech s manželem Biserem a jejich synem Lukou. Rodina po nedávné ztrátě miminka nejspíše potřebovala změnu prostředí a všichni Veroničini fanoušci jí jistě trochu klidu od srdce přejí. Na Osobnosti.cz jsme si všimli, že na sociálních sítích zveřejnila vzkaz plný úcty i vděčnosti.
Svoboda, vděčnost, budoucnost
Do Česka nezapomněla Arichteva poslat svůj pozdrav. „Ahoj! Já vás zdravím, zdravím do České republiky, i když my jsme v zahraničí,“ začíná video natočené v plavkách, kde jí to moc sluší. Její přání zní upřímně, ale je o to důležitější, jelikož herečka připomíná důležitost dne 17. listopadu. „Děkuji předešlé generaci za to, že my můžeme cestovat, žít svobodně… Moc si to přeju i pro Luku, až bude dospělej.“
Nejde o žádné kýčovité klišé, naopak. Připomíná, že demokracie a svoboda nejsou samozřejmostí. Arichteva zdůrazňuje, jak moc pro ni znamená, že může žít volně, bez omezení, a jak ji to mrzí, když si lidé svobody nebo možnosti vycestovat neváží. „Takže děkuju. Krásný svátek, užijme si dnešní den, ať jsme kdekoliv, a s vděčností,“ uzavírá svůj vzkaz. Fanoušci ji za to chválí. Oceňují, že slaví svobodu s úctou, bez zbytečné pompéznosti.
Veronika Arichteva je více než jen herečka
Veronika Arichteva, rozená Nová, se narodila 20. května 1986 v Praze. Už odmala se objevovala na obrazovce a postupně se stala známou tváří české televize. Mezi její nejvýraznější role patří Sylva Petrová v seriálu Ordinace v růžové zahradě či Magdalena Škvorová v historickém dramatickém seriálu První republika. Kromě herectví se věnuje i moderování a publikuje na sociálních sítích, kde ráda prezentuje své myšlenky.
Její vztah s manželem, režisérem Biserem Arichtevem, je často vnímaný jako inspirativní. Společně rekonstruovali vilu, vytvořili rodinné zázemí a dokázali překonat osobní i profesní těžkosti, společně jako rodina tak nyní prožívají i ztrátu vytouženého potomka, již oznámili začátkem října.
„Svět se nezastavil. Ani ten náš. Za těch několik dlouhých týdnů jsem probrečela spousty hodin. Zase si připomněla, že mám nejlepšího chlapa na světě. Nespočetněkrát jsem se objala s rodinou. A začala znovu s nikotinem,“ svěřila se nedávno na Instagramu s tím, že rovněž začala chodit na terapie.
