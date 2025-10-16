Sabina Laurinová sdílela fotografii z dovolené se svými dcerami. Mohla by být jejich starší sestra.
Herečka Sabina Laurinová je hrdou maminkou dvou krásných dcer, jimiž se občas ráda pochlubí na svých sociálních sítích, jak nám v redakci Osobnosti.cz neušlo. Spíše ale než krásu jejích potomků uživatelé obdivují vzhled samotné maminky. Tu sice dělí od svých dcer několik let, nicméně to není vůbec znát. Jako kdyby byly všechny sestry.
Jako tři sestry
Sabina Laurinová, známá například z pohádky Z pekla štěstí nebo seriálů Modrý kód či Sestřičky, letos v dubnu oslavila 53. narozeniny. Působí však minimálně o 15 let mladší. Vypadá úžasně a dokázala to i společnou fotografií, kterou pořídila na společné dovolené u moře s dcerami. Na snímku byste totiž netipovali, že vidíte maminku s dcerami, ale spíše tři krásné sestry. To si myslí i hereččini příznivci, kteří okamžitě fotografii zaplavili pochvalnými komentáři.
Kdo jsou jejich tatínkové?
Přestože mají dívky každá jiného tatínka, podobu se svou maminkou rozhodně nezapřou. Starší Valentýna, kterou má herečka s muzikantem a frontmanem kapely Kabát Josefem Vojtkem, zdědila po mamince nejen krásnou tvář, ale i talent. Rozhodla se studovat činoherní obor na DAMU a jít tak ve šlépějích své matky. Ovšem ani zpěv jí není cizí. Možná se jednou dočkáme toho, že ji uvidíme hrát po boku své maminky, nebo zpívat na pódiu se svým tatínkem.
Dcera Maja je o 6 let mladší než Valentýna a herečka ji počala se stomatologem Karlem Kameníkem. Ta zatím studuje střední školu, velice se zajímá o psychologii, ale co plánuje do budoucna, v tom ještě jasno nemá. Bohužel, ani s jedním z tatínků Laurinové vztah nevydržel, od té doby si střeží své soukromí a o svém partnerovi nic neprozrazuje. To však neznamená, že by žila sama, jak se již nechala několikrát slyšet.
