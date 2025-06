Krátce po jmenování do čela ministerstva spravedlnosti čelí Eva Decroix nesrovnalostem kolem svého magisterského titulu. Nebude ho používat.

Advokátka a poslankyně za ODS Eva Decroix byla právě jmenována ministryní spravedlnosti ve vládě Petra Fialy. Ve funkci nahradila Pavla Blažka, který odstoupil kvůli kontroverzní bitcoinové kauze. Na Osobnosti.cz jsme si nemohli nevšimnout, že už krátce po jejím jmenování se začalo mluvit o tom, zda je její právnický titul opravdu rovnocenný s českým magisterským vzděláním. Eva Decroix sice není na vině, ale kontroverze kolem jejího titulu přichází v nejméně vhodnou chvíli. Bylo by třeba důvěru veřejnosti v právní stát upevňovat.

Ve Francii vystudovala rychleji, než by musela v Česku

Eva Decroix vystudovala právo ve Francii. Nejprve v letech 2002–2004 absolvovala dvouletý program Université de Bretagne Sud, ze kterého získala diplom DEUG. Poté pokračovala na Université Lille II, kde získala titul Master 1 (dříve Maîtrise) v oboru právo. Po návratu do České republiky jí byl tento titul nostrifikován Univerzitou Karlovou jako magisterský titul (Mgr.), což jí umožnilo zapsat se do české advokátní komory a později i absolvovat doktorské studium.

Mezi lety 2020–2024 tedy díky nostrifikaci mohla nastoupit na doktorské studium, které absolvovala na Právnické fakultě UK, kde jí byl po úspěšném dokončení udělen titul Ph.D. Podle Decroix je vše v naprostém souladu se zákonem. Studium v zahraničí absolvovala řádně a nostrifikaci získala podle standardního postupu. Její vzdělání by jí prý umožnilo i přístup k právnické praxi ve Francii. Ještě v době jejího studia byl titul Master 1 v této zemi považován za dostatečný pro zahájení přípravy na výkon advokacie.

Podle Ministerstva školství nemá používat titul Mgr.

Od ledna letošního roku Francie požaduje pro zahájení přípravy na výkon právnické praxe vyšší stupeň vzdělání, a to Master 2. Podle ministerstva školství však absolvováním zahraničního magisterského studia nevzniká nárok na to, aby titul Mgr. používala. Eva Decroix tak oznámila, že tento titul ze všech stránek a materiálů stahuje a používat bude pouze vyšší titul, tedy Ph.D. „Osobně považuji používání všech titulů za zbytečné, mluví za nás práce. Jsem hrdou advokátkou a doktorkou,“ uvedla na sociálních sítích.

Vystudovala jsem v zahraničí, magisterské vzdělání mám.

Studovala jsem ve Francii, vzdělání mi bylo jako magisterské uznáno. Složila jsem advokátní zkoušky s vyznamenáním, složila jsem mediátorské zkoušky, udělala si anglicko-francouzský postgraduál MBA na VŠE, postgraduál MPA na… — Eva DECROIX (@eva_decroix) June 19, 2025

Připomeňme kauzu plzeňských práv z roku 2009, kdy postupně vyplulo na povrch, že přes 400 lidí přišlo ke svému titulu JUDr. až podezřele rychle. Ukázaly se také problémy u závěrečných prací, kdy u desítek bylo zjištěno plagiátorství nebo v jiných ohledech nesplňovaly standardní požadavky. Mezi významnější osoby spojené s kauzou patří například Michal a Monika Mrázkovi, poslanec Marek Benda či chomutovská primátorka Ivana Řápková. Na problémy s akademickými tituly je tak veřejnost poměrně citlivá. Zaznívá kritika i s ohledem na nástup Decroix do čela resortu spravedlnosti právě v době, kdy by měla být po bitcoinové kauze o to větším garantem právního státu.

Zdroj: Autorský text, Wikipedie, Wikipedie, IPAG-Lille, UniversitéBretagneSud, Eva Decroix, Síť X Evy Decroix