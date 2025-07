Matyáš Valenta, představitel Franty z Ulice, za rok oslaví třicítku. Veřejnost mu to však nevěří, stále vypadá jako malý kluk.

Nevypadá na to, ale právě oslavil 29. narozeniny. Řeč je o Matyáši Valentovi, představiteli Franty z nekonečného seriálu Ulice, který s tímto projektem doslova vyrostl. Začínal zde jako 9letý a před zraky diváků se z chlapce měnil v dospělého muže. Už předtím, od 4 let, si vyzkoušel hraní, a to v celé řadě reklam. A klučičí vzhled si uchovává i před třicítkou. Na Osobnosti.cz nás mimo jiné zajímalo, jak je na tom teď Matyáš s herectvím.

Za dětský vzhled je často kritizován

Matyáš Valenta má jednu obrovskou (ne)výhodu, jeho tvář se nijak výrazně nezměnila od doby, kdy nastoupil do seriálu Ulice. Teď se může zdát, že je pro něj tato vlastnost na prahu třicítky spíše na škodu, ale v pozdějším věku ji jistě ocení. Stále vypadá jako chlapec, který se veřejnosti představil jako František Hrubý v roce 2005.

Nicméně diváci jeho dětskou tvář kolikrát neoceňují. Vyniká především vedle hereckých partnerek, jako je například Michelle Hansen, která vystřídala Saru Sandevu v roli Skyler, nebo Barbora Hankeová, která v seriálu pracovala jako posila v kavárně. Obě ženy působily vedle Matyáše podstatně starší, i když mezi nimi není téměř žádný věkový rozdíl.

Netouží po slávě

Ze seriálu se nedávno rozhodl odejít. Sám sebe označil za herce dětských rolí. Přestože je Ulici vděčný za první velkou hereckou zkušenost a mnohaletou kariéru, sám uvádí, že herectví pro něj není. „V současné době se sice hraním živím, ale do budoucna bych se chtěl spíš uplatnit v jiné oblasti. Herectví jsem poznal dostatečně na to, abych věděl, že to není obor, na který bych se chtěl spolehnout. Jde o neuvěřitelně nevděčné povolání. Kromě toho mám pocit, že mám větší potenciál pracovat spíše hlavou než obličejem,“ vysvětloval už před pár lety pro IDnes.

Má také poměrně širokou škálu zájmů. Dříve hrával na klavír a na flétnu, ale pak přesedlal spíše na kytaru, také si rád zasportuje, jeho vášní je především tenis. Herectví a s ním spojená ztráta soukromí a také popularita, o to nikdy nestál. Navíc se často stával terčem pro bulvár právě kvůli vzhledu. Jednu dobu koketoval s režisérstvím, zajímalo ho i psaní scénářů.

Kromě Ulice má na svém kontě roli v seriálu Redakce nebo ve filmech Rafťáci či Maharal – Tajemství talismanu. Objevil se také v epizodách seriálů Specialisté, Labyrint nebo Zdivočelá země. Na České televizi také působí jako moderátor herního pořadu DVA3 a společně s Ladislavem Karpianusem vytvořil youtubový kanál o hraní Dungeons&Dragons Krotitelé draků, jež provozuje i v současnosti. Ostatně hraní D&D je asi jeho největším koníčkem.

