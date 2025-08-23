Alena Mihulová bydlí na poměrně neobvyklém místě. Jejím domovem je totiž zrekonstruovaná bývalá márnice, kdysi dokonce i příbytek kata.
Herečka Alena Mihulová se vryla do paměti diváků díky rolím ve filmech a seriálech. V redakci Osobnosti.cz jsme se však zaměřili na její osobní život, který je neméně zajímavý. Bydlení v domě s takovou minulostí, jakou má, je pro mnoho lidí asi nepředstavitelné. Herečka ho ale dokázala předělat v bezpečné a útulné místo, kde našla domov nejen ona, ale i její dcera s partnerkou.
Dům s historií, která budí respekt
Současný domov Aleny Mihulové má původně hodně ponurou minulost. Objekt, který získala po svém manželovi, režisérovi Karlu Kachyňovi, býval márnicí a zároveň příbytkem pražského kata. Sama herečka přiznala, že po nastěhování si na místo musela zvyknout. Kachyňa ji tehdy upozornil, že v domě se občas mohou objevovat nevysvětlitelné jevy.
Kachyňa se postaral o to, aby z toho vznikl domov, který bude vyhovovat rodině. Interiér byl výrazně změněn, z vnější strany však zůstal zachovaný historický dojem. Dispozice byly předělány, aby poskytly dostatek komfortu, a fasáda byla renovována tak, aby si dům uchoval svůj původní vzhled. Mihulová na dům vzpomíná s nadhledem. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka například s úsměvem vyprávěla, jak její dcera Karolína říkávala návštěvám, že má pokojíček „pro šest mrtvol“. Dnes zde Mihulová stále žije, právě spolu s dcerou a její partnerkou.
Jaké je bydlení v bývalé márnici?
Pro mnoho lidí by představa žití v bývalé márnici byla spíše odrazující. Místo kdysi spojené se smrtí a utrpením v sobě může nést zvláštní energii, která vyvolává neklid, nebo dokonce pocit, že v domě zůstalo cosi z minulosti. Psychologové upozorňují, že prostředí s takto silným historickým příběhem může vnímavějším lidem přinášet úzkost či nespavost.
Na druhou stranu, existují i názory, že právě schopnost proměnit takové místo v útulný domov ukazuje sílu lidské psychiky a schopnost překonat předsudky. Pokud člověk věří na duchy nebo duše zemřelých, asi to nebude ideální. V takových případech lidé často nachází vlastní rituály, jak se se „strašidelnou“ atmosférou vyrovnat, například mluvení k duchům, přesně tak, jak to kdysi doporučoval Kachyňa své manželce.
Život rodiny pokračuje
Alena Mihulová není v domě sama. Dcera Karolína, kterou měla s Karlem Kachyňou, je dnes úspěšná. Vystudovala mediální studia, věnuje se reklamě a podle dostupných informací si dokázala vybudovat velmi prosperující kariéru. „Před pěti lety jsem žila z pár kaček na týden, studovala obor na vejšce, který jde po dostudování maximálně učit, nevěděla jsem absolutně, co chci se svým životem dělat, a to, co jsem věděla, že dělat chci, jsem si nemohla časově ani finančně dovolit,“ uvedla pro Blesk. Karolína dnes žije s partnerkou, přičemž svou homosexuální orientaci přiznala už v 18 letech. Mihulová ji tehdy přijala s naprostým pochopením.
