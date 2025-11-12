Herečce Pavle Tomicové nevyšla dvě manželství. Radost jí ale stále dělají její dvě děti. Nedávno oženila syna.
Je až s podivem, že si herečka Pavla Tomicová po všech úskalích s muži dokázala uchovat svůj pověstný humor a nadhled, jak redakci Osobnosti.cz neuniklo. Celkem byla dvakrát vdaná, první manžel jí však utekl za jiným mužem, druhý za mladší ženou. Největší radost jí dělají její děti. Nedávno oženila syna z prvního manželství.
Rodina se jí rozpadla hned dvakrát
Pavla Tomicová byla za svůj dosavadní život dvakrát vdaná. Poprvé žila v manželství dlouhých 10 let. To je dost času na to, abyste si všimli, že ve vašem životě něco nehraje. Herečka to viděla, ale nechtěla si přiznat, kde je problém. Z milovaného manžela se totiž postupně stával její nejlepší kamarád a ona začínala tušit proč.
„Žila jsem s fajn kamarádkou. Manžel byl homosexuál, sám se s tímto faktem těžko srovnával a mým problémem zase bylo, že jsem vyrůstala v příliš nádherném rodinném prostředí, a tudíž jsem si neuměla představit, že bych svému synovi Adamovi nepřipravila totéž. V průběhu těch deseti let jsem začala tušit, jak to je, ale jakákoli záminka k tomu abych tuto úvahu zvrátila, jenom dokazuje, že člověk vlastně nechce uvěřit blbé pravdě,“ vysvětlila herečka v rozhovoru pro Blesk. Nakonec si však oba přiznali pravdu a hereččin bývalý manžel se odstěhoval do Ameriky, kde začal nový život s přítelem Raulem.
S otcem je v kontaktu
Nikdo však nakonec netrpěl. Všem se vedlo lépe, když už neklamali sami sebe. Tomicová se podruhé vdala, i když ani druhé manželství s hercem Ondřejem Malým nevyšlo. Opustil ji kvůli mladší herecké kolegyni Kristýně Kociánové, s níž má syna Jakuba. Radost jí však stále dělají její dvě děti, syn Adam a dcera Anežka.
Adam je se svým otcem stále v kontaktu a žádná zlá krev mezi nimi nepanuje Dokonce jej pravidelně navštěvuje v Americe a partnera svého otce si velmi pochvaluje. Nedávno se oženil. Veselka proběhla v naprostém utajení v roce 2023. První, kdo potvrdil tuto informaci, byla Adamova sestra Anežka, později i jeho maminka. Byla to doba, kdy přesně něco takového herečka potřebovala, hezké zprávy ve svém životě, z nichž se mohla upřímně radovat.