Vendula Pizingerová dřela a zhubla o jednu konfekční velikost. Teď své božské tělo vystavila v plavkách na dovolené v Řecku.

Vendula Pizingerová se ve svých 53 letech ukázala v plavkách. Podle nás na Osobnosti.cz by jí její postavu mohla závidět kdejaká dvacítka. Sama přiznává, že se ještě nedávno trápila s pár kily navíc, ale rozhodla se s nimi zatočit a zhubla o jednu konfekční velikost. Vypadá naprosto skvěle.

Vystavila své tělo v plavkách

Vendula Pizingerová přiznává, že ji nedávno trápila kila navíc, ale s přicházejícím teplým počasím se rozhodla, že s tím musí něco udělat. Začala pořádně makat a výsledek je naprosto famózní. Díky pravidelnému cvičení a změně jídelníčku zhubla o celou jednu konfekční velikost a vystavila své tělo v plavkách na dovolené v Řecku.

Pod snímky, které sdílela na svém instagramu, se okamžitě začala objevovat slova chvály. Její postavu jí mohou závidět i mnohem mladší ženy. Vendula je důkazem, že píle se vyplácí a vypadat skvěle můžete v jakémkoli věku. „Jsem vždycky tak mezi půlkami konfekčních velikostí, takže teď místo 38 plus nosím 36 plus. Ale jde to s tím věkem hůř, jako všechno,“ přiznala pro Super.

Správné plavky dělají hodně

„Zpomaluje se metabolismus, je to tak u každého. Jde o fyziologický proces, ale není to horor. Možná teprve bude,“ svěřila se před rokem pro Deník. Každopádně se Vendula rozhodně nestydí jít s kůži na trh, ale jako dáma moc dobře ví, že je potřeba, aby snímky, které se rozhodne zveřejnit, měly úroveň a styl. Když už se má ukázat v plavkách, tak jedině v takových, které lahodí její postavě a splňují podmínky, kdy mají zakrýt nedostatky a vyzdvihnout přednosti.

To se jí v jednodílných černých plavkách rozhodně povedlo. Sama uvádí, že je ráda, že existují firmy na spodní prádlo a plavky, které jí dopřejí kvalitu a pohodlí. „Chlapi se vždycky nejvíc těší na promenádu v plavkách na soutěžích krásy. Jak léta jdou, tak já se nejvíc těším, že si koupím plavky, který budou držet na místech, kde mají,“ napsala pod fotografii na svém instagramu.

Zdroj: Autorský text, Super, Instagram Venduly Pizingerové, Deník