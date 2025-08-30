Marie Rottrová si před více než čtvrt stoletím pořídila obrovský pozemek se starou stavbou, kterou proměnila na bydlení snů.
Marie Rottrová (83), nazývaná právem ostravskou Lady Soul, si už více než čtvrt století užívá klidné bydlení v pražských Kolovratech. Na pozemek o rozloze přes 700 m² narazila Rottrová ještě v době, kdy žila v bytě na Bohdalci. Zaujal ji nejen klid a zeleň okolí, ale také přítomnost potoka a vzrostlých stromů. Z polorozpadlé stavby nakonec udělala nádherný domov, který působí jako naprostá oáza klidu.
Jak bydlí Marie Rottrová
Když Marie před lety uviděla obrovský pozemek, který lemuje zeleň, potok a vzrostlé stromy, okamžitě věděla, že zde bude jednou stát její vysněný domov. Tak se nakonec stalo a z původní polorozpadlé stavby nakonec udělala patrový dům s garáží. Celé bydlení si přizpůsobila přesně podle svých potřeb a představ, takže perfektně odpovídá jejímu vkusu.
Dům jako takový se pyšní prostorným a světlým interiérem, takže působí vzdušně a otevřeně. V přízemí se nachází propojený prostor kuchyně, jídelny a obývací části, který lze oddělit posuvnými dveřmi. Nejoblíbenější místností Marie Rottrové je kuchyně, což vzhledem k lásce ke gastronomii vlastně není nic překvapivého. Celá je přitom zalitá světlem, a to především díky velkým oknům a francouzským dveřím, které z kuchyně vedou přímo na zahradu – další chloubu domu.
Zahrada má rozlohu 15 × 45 metrů a Marie ji společně s manželem Milanem Říhou pravidelně udržuje. Zatímco ona se stará o pěstování bylinek, které pak využívá při vaření, manžel se věnuje pěstování růží. Jednou z nich je růže Flamingo, která připomíná název doprovodné kapely Marie, jež vznikla v roce 1966. Hlavním lákadlem zahrady je však růže, kterou německá šlechtitelská firma pojmenovala právě po Marii.
Hvězda Rock for People
Když Marie netráví čas doma, věnuje se hlavně koncertování a nebojí se ani velkých festivalů. Letos například vyrazila na Rock for People a svým koncertem přilákala tolik fanoušků, že se ani nevešli pod stan, ve kterém vystupovala. Došlo dokonce i na stage diving a fanoušci vystoupení legendární zpěvačky patřičně ocenili zpěvem a hlasitým potleskem.
I když Marie koncertování miluje, jezdí na ně jen několikrát měsíčně. „V dubnu jsme plánované koncerty rušili kvůli tomu, že jsem měla virózu. Květen a červen tedy byly rušnější. Ideální jsou však tři až čtyři akce,“ popsala pro Novinky.