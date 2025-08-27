Život Lucie Borhyové vždy veřejnost zajímal. Zářila v televizi, ale v soukromí opakovaně čelila zklamání v lásce. Dnes už našla štěstí.
Lucie Borhyová patří mezi naše nejsledovanější moderátorky. V redakci Osobnosti.cz jsme nemohli přehlédnout, že ve svém životě bilancuje mezi pracovními úspěchy a mezi nešťastnými láskami. Její tvář znají miliony diváků z hlavních zpráv televize Nova, které začala uvádět už ve svých 21 letech. Profesionálně působí sebejistě, přirozeně a vždy má na tváři úsměv, který se stal její značkou. V osobním životě to ale neměla jednoduché.
Série zklamání v lásce
Prvním vážným partnerem byl golfista Alan Babický, s nímž tvořila pár 9 let. O rozchodu prý ale uvažovali celý rok, než se k němu odhodlali, a i poté zůstali přáteli. Každopádně tím ale odstartovalo období, kdy na Lucii čekaly samé náročné vztahy. Na čas se její jméno spojovalo i s Jaromírem Jágrem, později ale zůstala po boku řeckého hoteliéra Nika Papadakise, s nímž má i syna. Jenže ani tentokrát to nevydrželo. Papadakis ji opustil ještě v době, kdy byla těhotná.
Když pak začala chodit se sportovním moderátorem Michalem Hrdličkou, nikdo nevěřil, že by to mohlo být konečně ono. „Seznámili jsme se v době, kdy jsem měla čtyřletého syna. Pro žádného muže není snadné začít žít se ženou, která už má dítě. Vstupuje do něčeho, co už nějak běží. Jenže Michal vkročil do naší rodiny a byl naprosto fantastický. Mladý kluk, ale s ohromnými otcovskými sklony,“ pochvalovala si tehdy Borhyová pro OnaDnes.
Počali spolu dceru, a dokonce se zasnoubili, ale nakonec k oltáři nedošli. Svatbu zrušili, protože někdo údajně prozradil její termín, a pak už na ni nikdy nedošlo. Sama Borhyová zůstala víceméně zdrženlivá, což je pro ni typické, své emoce na veřejnosti moc neukazuje.
Proměna po rozchodu s Hrdličkou
Rozchod s mladším partnerem byl zlomový. Najednou byla sama se dvěma dětmi, navíc každé mělo jiného otce. Těžké období ji donutilo změnit ke všemu přístup. Rozhodla se, že své soukromí už nebude sdílet tak ochotně jako dříve. Brzy se pak objevil nový vztah s brněnským právníkem Michalem Smečkou, který se časem stal i jejím manažerem.
Přestože ani jejich lásce většina lidí nevěřila, moderátorka působí spokojeně a vyrovnaně. Loni dokonce udělala výjimku a zveřejnila společné fotografie, na nichž je patrné, že vedle mladšího partnera rozkvetla. Jak ale řekla na jaře pro Super, na svatbu to spíše nevypadá. „Asi mi vyhovuje být svobodná. Věřím, že všechno je tak, jak má být, do ničeho se neženu, asi mi ta svoboda vyhovuje. Ani si už nedovedu představit být vdaná,“ uvedla oblíbená moderátorka.
Jak se dostala do televize
Lucie Borhyová usedla do moderátorského křesla Televizních novin v roce 1999. Bylo jí teprve 21 let a téměř přes noc si ji diváci zapamatovali. Byla svěží a profesionální, což z ní udělalo jednu z nejvýraznějších tváří české televize. Kromě práce v televizi se věnuje i charitě, podporuje projekty zaměřené na děti a zdravý životní styl.
I když zažila Borhyová několik bolestných rozchodů, nikdy nepůsobila zatrpkle. Naopak, ve všech rozhovorech je optimistická, má nadhled a věří, že život jde vždycky dál. Je i poměrně aktivní na sociálních sítích, kde baví statisíce svých sledujících. Jak už ale bylo řečeno, své soukromí si nechává spíše pro sebe. Její úspěch není jenom o kráse, ale i o profesionalitě a schopnosti zvládat tlak veřejnosti.
