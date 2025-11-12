Vendula Pizingerová má ze syna Jakuba pohledného 20letého muže. Po tatínkovi Karlovi zdědil hudební talent, jeho však zajímají zvířata.
Vendula Pizingerová, zakladatelka nadačního fondu Kapka naděje, je hrdou maminkou syna Jakuba, kterého má s bývalým manželem, zesnulým hudebním skladatelem Karlem Svobodou. Pro Jakuba nebylo jeho dětství vůbec snadné, jak jsme v redakci Osobnosti.cz zaregistrovali. Svého tatínka sice poznal, ale příliš si na něj nepamatuje. Vzal si totiž život, když malému Jakubovi byl teprve rok a půl. Po svém otci toho však zdědil hodně. Nejen podobu, ale i hudební nadání.
Role otce i matky
Vendula Pizingerová si toho v životě prožila mnoho. Tolik, že by to vydalo na dva životy. Přestože zažívala těžké chvíle, nikdy se nevzdala. Naopak zůstala stát nohama pevně na zemi a nezanevřela na život. Ani nemohla, měla totiž malého syna, který ji potřeboval. Snažila se mu být tím nejlepším rodičem, být dobrou matkou a zároveň alespoň trochu mu nahradit roli otce v jeho životě.
Dnes už je jasné, že to zvládla skvěle. Jakub letos oslavil 20. narozeniny a vyrostl z něj pohledný a talentovaný mladý muž, který svou maminku výškou dokonce už přerostl. Vendula na svého syna snad nemůže být pyšnější. „Mému synovi Jakubovi je dneska 20. Přála bych si pro něj šťastný život, aby poznal lásku. Neměl to jednoduchý, není to výmluva. A proto by měl nabrat po cestě životem hodně vnitřní síly a sebevědomí a zůstat zdravý a veselý. Všechny těžký otázky budou jednou zodpovězený. Jsem na něj pyšná,“ napsala na svém Instagramu Vendula.
Vybral si vlastní cestu
Jakub má před sebou zářnou budoucnost. Mnozí by očekávali, že půjde ve šlépějích svých rodičů, ale přestože po svém tatínkovi podědil hudební nadání, bravurně hraje na klavír, aniž by potřeboval noty, a má veškeré předpoklady stát se v showbyznysu úspěšným, svět reflektorů ho neláká. Vybral si svou vlastní cestu.
„Zpívání mě vůbec nebaví. Živit bych se tím nechtěl. Vlastně ani nevím, co bych chtěl dělat. Jinak nápad, abych veřejně vystoupil, byl mojí mamky. Udělal jsem to jen kvůli ní,“ vyjádřil tehdy svou výjimečnou přítomnost na koncertu pro Kapku naděje v rozhovoru pro iDnes. Jakub se rád věnuje sportu a co ho v životě skutečně zajímá, jsou zvířata. Proto se rozhodl studovat veterinu.
