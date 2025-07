Herečka Kateřina Klausová musela sebrat všechnu odvahu a svého současného partnera oslovila v kavárně jako první. Po pěti letech vztahu se radují z miminka.

Herečku Kateřinu Klausovou znáte z divácky úspěšných seriálů Kamarádi nebo Slunečná, vysílaných na TV Prima. Je talentová a úspěšná, to se dobře ví. Na Osobnosti.cz jsme ale zjistili, že svého přítele musela sbalit sama, jinak by zřejmě nikdy nedošlo ani na první pusu. Teď jsou šťastným párem a mají dítě.

Našla odvahu a oslovila ho

Žijeme v moderní době, ženy nemusí čekat, až je muž osloví první. Dokonce i některé ženy požádaly své muže o ruku dříve, než to stačili udělat oni. Proč také ne? I mezi muži se totiž najdou stydliví jedinci, kteří než by se rozhoupali, mohly by ženy čekat věčně. Mezi takové zřejmě patří i Daniel Rohan, architekt, partner herečky Kateřiny Klausové.

Ta už byla nějakou dobu sama, než se rozhodla dát lásce opět šanci. Seznámili se v kavárně, kde Kateřina sebrala všechnu svou odvahu a Daniela oslovila jako první. Hlavou se jí honily různé myšlenky, ale pak si řekla, proč ne. Vždyť nemá co ztratit. Buď to vyjde, nebo ne. A ono to vyšlo. Letos jsou spolu už 5 let a před nedávnem přivítali na svět svého prvního potomka, holčičku jménem Ruby. Svatba sice ještě nebyla, ale vyloučená rozhodně není.

Kdo je Daniel Rohan?

Daniel Rohan sice nepůsobí v českém showbyznysu, nicméně umění mu je velmi blízké. Vystudoval Fakultu umění a architektury v Liberci a se svým spolužákem z dob studií, Danielem Baudisem, před 10 lety založili studio DDAANN. Zde uplatňují zkušenosti, které získali v ateliéru Mjölk architekti.

Obtíže v mateřství

Kateřina se svěřila, že donedávna ani netušila, že by někdy mohla toužit po dítěti. Nikdy samu sebe nepovažovala za mateřský typ a do poslední chvíle o sobě pochybovala, zdali vůbec novou roli, která ji v životě čeká, zvládne. S porodem se ale veškeré obavy rozplynuly. Nicméně už zažívá první útrapy mateřství. Její holčičku trápí kojenecká kolika, což je velmi častý problém u novorozenců. Ta se projevuje především neutišitelným pláčem a bolestmi bříška.

Rodiče jsou často zoufalí a nevědí, co si počít. I Kateřina žádá na svém Instagramu o radu své sledující a sdílí jejich tipy i pro ostatní, jak se s problémem vypořádat, aby se brzy ulevilo její dceři i jim samotným. „Nemám tu někoho, kdo si prošel s dítětem kolikama? Ruby má totální hardcore a chtěla bych slyšet jiné děti, případně rady a jak dlouho to trvalo,“ napsala do příběhu na svém Instagramu. Držíme palce, ať vše brzy přejde a rodina si může užívat krásné společné chvíle.

Zdroj: Autorský text, Novinky, eXtra, Instagram Kateřiny Klausové