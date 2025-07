Charismatický herec Ladislav Potměšil byl ikonou českého divadla, filmu i televize. Mimo kameru a pódium měl láskyplné manželství.

Když se mladý Ladislav Potměšil setkal s herečkou Jaroslavou Brouskovou při konkurzu na film Dvě věci pro život, netušil v tu chvíli, že právě ona bude ženou jeho života. První dojem ale prý nezanechal nejlepší. V redakci Osobnosti.cz jsme se zaměřili právě na jejich začátky, ale i těžké roky s onemocněním, které nakonec stálo Potměšila život.

Láska na druhý pohled

Podle Brouskové si ji na konkurzu Potměšil dobíral, když se snažila učit. „A Láďa na mě hned: ‚Ále, tady se někdo šprtá!‘ Říkala jsem si: ‚Co si to dovoluje?‘“ vzpomínala později pro Novinky. Jiskřit to začalo až při druhém setkání v Realistickém divadle, kde Potměšil působil. Tehdy se jejich cesty spojily na desítky let. Opustil kvůli ní dokonce svou první ženu Jaroslavu Pokornou. „Se ženou jsme se dohodli na rozchodu a s dcerou Mášou a dnes i jejími dětmi Fanynkou a Honzíkem máme hezké vztahy. Pořád o sobě víme a telefonujeme si každý týden,“ svěřil se pak Potměšil.

Z druhého manželství s Jaroslavou Brouskovou vzešli dva synové – Ladislav a Jan. I když vyrůstali v uměleckém prostředí, podle Potměšila žili zcela normálně. „Kluci normálně vyrůstali a rozhodně to nebyly herecké šatnové děti,“ řekl herec. Jan se dnes věnuje produkci v České televizi. Rodina žila na pražských Vinohradech, kde Potměšil strávil i poslední roky života. Bydlení bylo nenápadné, zato plné knih, starých scénářů a fotografií.

Nejslavnější divácké hity i role

Potměšilova herecká kariéra začala již v 60. letech, výrazněji se ale prosadil až v 80. a 90. letech. Kdo by neznal třeba jeho roli majora Maisnera v populární komediální sérii Byl jednou jeden polda? Postavám uměl dodat lidskost a humor. Jeho hlas byl natolik výrazný, že se stal i častým hostem v dabingu. V televizním světě exceloval například v seriálech Hospoda, Rodinná pouta nebo Ordinace v růžové zahradě.

Na veřejnosti působil vždy jako džentlmen, ale nevyhýbal se ani osobním tématům. Mluvil o tom, jak je těžké zkombinovat herecký život s rodinným, i o tom, jaký respekt měl k herecké tradici. Nikdy se neobjevil v bulvárních kauzách – to, co říkal, mělo vždy váhu.

Dlouho bojoval s nemocí, ale dala mu i čas s rodinou

V posledních letech života bojoval s vážnými zdravotními komplikacemi. V roce 2016 mu byl diagnostikován metastázující nádor v obratli a během roku prodělal hned tři operace páteře. V roce 2019 popsal, jak náročné období to pro něj je, na druhou stranu přiznal, že když se musel vzdát práce, alespoň získal čas na rodinu. „Téměř každý víkend jezdíme s manželkou do přírody, kde podnikáme procházky. To je taky prima,“ uvedl pro Blesk.

S rakovinou bojoval nakonec celkem třikrát a prožil si velké bolesti i ztrátu pohyblivosti. Dle blízkých mu byla manželka Jaroslava po boku až do konce. Neopustila ho a starala se o něj i v nejtěžších chvílích. Potměšil zemřel 12. července 2021 ve věku 75 let. Jeho odchod zarmoutil nejen kolegy, ale i tisíce fanoušků, pro které zůstane neokázalým, přirozeným a lidským herce.

