Herečka Sandra Nováková se toho nebojí a také nemá proč. Své krásné vysportované tělo sdílela na sociálních sítích jen v plavkách.

Sandra Nováková patří mezi nejkrásnější české herečky. Často to dokazuje svými fotografiemi v plavkách a tentokrát tomu opět není jinak. Samu sebe zvěčnila v nových oranžových bikinách, ke kterým patřil i obojek, a snímek vložila na sociální sítě, kde jsme si ho v redakci Osobnosti.cz také všimli. Její tělo je naprosto bez chyby.

Fanoušci se těší na léto

Ti, kteří sledují Sandru Novákovou pravidelně, moc dobře vědí, že herečka rozhodně nemá problém vystavit své tělo veřejně. Každé léto na svém Instagramu předvede dokonalou figuru a alespoň trochu odhalí, co může vidět pouze její manžel. Tím je režisér Vojtěch Moravec, s nímž má syna Mikuláše. Oba se také často sejdou na place, ale v mimopracovním souznění jim to nedělá žádné problémy.

Jejich instagram je plný rodinných dobrodružství a také vtipných videí, kdy se ani jeden z nich nezdráhá dělat si legraci z toho druhého. Nicméně tady žerty stranou. O Sandře je známo, že ráda sportuje, v zimě hory, v létě kolo a plavání a nutno podoktnout, že to na jejím těle jde rozhodně znát. Nemusí se tak stydět dát na odiv svou postavu pouze v plavkách. Tentokrát se pochlubila netradičními oranžovými bikinami s obojkem. Není divu, že se u příspěvku okamžitě objevily pochvalné komentáře.

Pochvaly i kritika

„Pro Kristovy rány! Znovu říkám, naprosto chápu Vojtu, že Vás tolik miluje, takovou kost mít doma, to je sen každýho chlapa. Jen tak mimochodem, jak docílit takové postavy po dítěti?“ zní v jednom z mnoha komentářů. Ale samozřejmě se najdou i tací, kteří se nezdráhají kritizovat. Jedni se zaměří na seschlé konce listů pokojové rostliny, která se na fotku „připletla“, pro některé je zase Sandra už příliš hubená. Ale myslíme si, že se není čeho bát. Alespoň v tom druhém případě.

Sandra je totiž známá nejen svou krásou, ale také obrovským apetitem. Miluje jídlo a stejně tak, jako sdílí na sociálních sítích své tělo v plavkách, často sdílí i různé návštěvy restaurací, grilovačky u nich na zahradě apod. „Snažím se dobře a zdravě jíst, ráda leccos ochutnám, ale nejsem vyznavač nějakých módních či radikálních dietních režimů,“ uvedla pro Novinky. Nemusíme se tedy nejspíš bát, že by trpěla nedostatkem jídla, to by si totiž nikdy neodepřela.

Zdroj: Autorský text, Instagram Sandry Novákové, Novinky