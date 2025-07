V televizi se poprvé objevila v roce 1967 a diváci ji mohou vídat dodnes. Je pověstná tím, že nestárne. Už v mládí byla neuvěřitelně atraktivní.

Saskia Burešová příští rok oslaví významné životní jubileum. Jak jsme si však v redakci Osobnosti všimli, jako kdyby se jí stárnutí netýkalo. Stále energická, aktivní a usměvavá hlasatelka dokazuje, že věk je opravdu jen číslo. Od svého debutu na obrazovkách Československé televize v roce 1967 si získala srdce generací diváků a má je dodnes. Přes padesát let stojí po jejím boku jediný muž. A není se co divit, že ho tato půvabná brunetka uhranula. Podívejte se, jak naše legendární hlasatelka vypadala za mlada.

Nikdy je ani nenapadlo se rozvést

Saskia Burešová oslaví příští rok už 80. narozeniny. Ovšem o této hvězdě televizních obrazovek je pověstné, že nejspíš našla elixír mládí, protože na svůj věk rozhodně nevypadá. Je to neuvěřitelné, ale rodačka ze slovenské Tornaľi působí v Československé a následně České televizi už od roku 1967. Prvním pořadem, který moderovala společně s Eduardem Hrubešem, byla Poštovní schránka, čtrnáctideník určený pro vojáky základní služby.

Nedlouho na to se stala tváří Hlavních zpráv. Diváci si s ní navždy spojují její kultivovaný projev, elegantní vystupování, ale také její ikonický účes. A to i přesto, že nikdy formálně nevystudovala hereckou školu. „Občas to někde napíšou, ale pravda to není. Chodila jsem na DAMU, ale na individuální výuku k panu profesoru Haladovi,“ prozradila pro iDnes. I v osobním životě se však legendární hlasatelce daří. S režisérem Petrem Obdržálkem jsou manželé již přes padesát let.

Práce a vnučky ji nabíjí energií

Zatímco zamilovat se do krásné brunety s velkým očima asi nebylo pro jejího manžela až tak těžké, Saskia prozradila, že ji musel manžel dlouho dobývat. Rozhodně však nelitovala, protože mají opravdu výjimečný vztah. „Společná práce nás baví, nosíme si ji i domů, pořád něco vymýšlíme. Jsme duševně naprosto propojení,“ pochvaluje si jak jim manželství klape i po padesáti letech. Manželé společně vychovali syna Petra, který pracuje jako realitní makléř.

Saskia Burešové dělají radost také její dvě vnučky, se kterými ráda tráví čas na chalupě. A kde bere recept na svoji mladistvost? Kromě dobré genetiky je to především práce, která ji baví, a ze které čerpá energii. Zaměstnaný člověk totiž podle ní nemá na stárnutí čas. Diváci mohou legendární hlasatelku stále pravidelně vídat na televizní obrazovce, kde už třicet let uvádí naučný pořad Kalendárium. „Vždycky se těším na natáčení Kalendária. My jsme tam úžasná parta a opravdu se na sebe těšíme,“ pochvaluje si.

Zdroj: Autorský text, iDnes, Wikipedie, Instagram – ceskejvintage