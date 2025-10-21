Martin Pechlát si vybral manželku působící mimo showbyznys. Do herecké branže přesto svým způsobem trochu patří.
Herec Martin Pechlát své soukromí nedává příliš na odiv, nicméně je známo, kdo se stal jeho osudovou láskou. Přestože jeho manželka nepatří do světa českého showbyznysu, její rodina je velmi dobře známá, jak redakci Osobnosti.cz neuniklo. Bratr a otec patří mezi přední české herce.
Jedna velká rodina
Martin Pechlát zazářil ve filmových snímcích, jako například Nuda v Brně nebo Účastníci zájezdu, jednu dobu také působil v nekonečném seriálu Ulice a nedávno se objevil také v seriálu Táta v nesnázích, kde si zahrál po boku Jitky Schneiderové, která je jeho bývalou švagrovou.
Ano, Martin Pechlát se oženil s dcerou herecké legendy Aloise Švehlíka, tudíž se sestrou Davida Švehlíka, který byl kdysi manželem Schneiderové. Natáčení seriálu Táta v nesnázích tak bylo malým rodinným setkáním. Navíc Pechlát natočil v roce 2021 film podle knižní předlohy spisovatele Patrika Hartla Prvok, Šampón, Tečka a Karel, kde si zahrál vedle svého švagra Davida Švehlíka.
Jak se seznámili?
Martin Pechlát se ženatý s manželkou Andreou, která, přestože patří do herecké rodiny, vykonává zaměstnání úřednice v bance. Jak se tedy ti dva dali vůbec dohromady? Těžko říct, herec se totiž o svém soukromí příliš nevyjadřuje, takže i seznámení s jeho manželkou je obestřeno tajemstvím. Jisté je, že během svého prvního angažmá v Hradci Králové po studiu na DAMU už byli svoji. Dá se jen předpokládat, že je zkrátka spojilo divadelní prostředí. Společně vychovávají 3 dcery.
Jejich manželství patří mezi harmonické a dvojice si je vzájemnou oporou už mnoho let. Herec v rozhovoru pro eXtra prozradil, že jeho manželka mu dělá radost každý den. Stejně tak jejich dcery, které si za chvíli budou vybírat svou budoucnost. Nelituje, že se mu nedostalo syna. „Moje žena mi dělá krásné věci každý den, každou hodinu a vteřinu… Já jsem vždycky chtěl mít obecně především zdravé děti a neřešil jsem, jestli to má být holka, nebo kluk,“ má jasno. Mimochodem, v seriálu Táta v nesnázích je také tatínkem tří dcer, takže základ pro natáčení měl velmi dobrý.