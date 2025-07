Vanessa Volopichová, dcera modelky Andrey Verešové a právníka Daniela Volopicha, má za sebou náročný rok. I přes zdravotní komplikace si ale užila narozeninovou oslavu ve Varech a neztrácí odhodlání pokračovat ve sportovní kariéře.

Vanessa Volopichová v červenci oslavila osmnácté narozeniny. Slavnostní chvíle strávila se svou rodinou během filmového festivalu v Karlových Varech, a jak sama řekla, nešlo o nic okázalého, ač dárky by jí mohlo mnoho mladých závidět – třeba auto a telefon. Jak jsme na Osobnosti.cz zjistili, po večeři s rodiči následovala oslava s kamarádkami. I když by se mohlo zdát, že život mladé sportovkyně je bezstarostný, poslední měsíce přinesly i složité chvíle spojené se zdravím.

Zranění, které vše zpomalilo

Na začátek je třeba říct, že Vanessa je úspěšná sportovkyně, která si už v dětství zvolila prkno jako svou hlavní sportovní disciplínu. A daří se jí, už má na kontě několik medailí z Olympiády dětí a mládeže. Jenže koncem loňského roku utrpěla Vanessa při tréninku na snowboardu v Rakousku vážné poranění kolene. Zpočátku to vypadalo, že se možná už nikdy nepostaví na nohu bez následků. Následovaly dvě operace a dlouhá rekonvalescence, která podle Verešové nebyla snadná.

Dnes se Vanessa rehabilituje v pražské Vojenské nemocnici a snaží se koleno rozhýbat tak, aby mohla znovu sportovat. Navzdory komplikacím zůstává Vanessa optimistická „Já si stojím za tím, že tyhle ty zranění vás určitě posunou mentálně i ve všech ohledech, takže v tom budu pokračovat a budu dělat to, co mě baví a po čem toužím, momentálně jsem přesvědčená, že budu ve snowboardingu pokračovat,“ uvedla pro Blesk.

Rodina, podpora a vlastní cesta

Vanessa se netají tím, že její život sleduje veřejnost nejen skrze sport, ale i z osobní stránky. V oblasti vztahů říká, že zatím hledání partnera neřeší, uvádí Expres.V nedávném rozhovoru s úsměvem přiznala, že její maminka by si pro ni představovala partnera s pevným zázemím. „Máma by si pro mě určitě přála nějakého bohatého a šikovného kluka, jak to tak bývá,“ říká otevřeně.

S maminkou Andreou Verešovou si prý rozumí jako kamarádky, přestože každá vyrůstala v jiném prostředí. A i když se kolem Vanessy často točí pozornost, její mladší bratr Daniel Tobias už sbírá medaile na snowboardu, a pokud by se Vanesse kvůli zranění nepodařilo vrátit ke sportu naplno, právě on může být dalším jménem, které bude jejich rodinu reprezentovat na nejvyšší úrovni.

Zdroj: Autorský text, Expres, Blesk, Blesk