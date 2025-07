Bývalá dětská hvězda seriálu Kamarádi, Antonín Navrátil, už roky bojuje o svou hendikepovanou dceru.

Herec Antonín Navrátil je bývalou dětskou hvězdou, která se proslavila především v televizním seriálu Kamarádi z roku 1969. Navrátil zde ztvárnil postavu spravedlivého Honzy, nicméně ve svém osobním životě se spravedlnosti už téměř 30 let dožaduje marně. Jak jsme v redakci Osobnosti dohledali, dlouhé roky svádí boj o svou hendikepovanou dceru a snaží se ji získat do své péče.

Boj o hendikepovanou dceru

Herec Antonín Navrátil má se svou bývalou ženou Ivanou Navrátilovou, rozhlasovou redaktorkou, dceru Kateřinu. Když se v květnu roku 1991 herec vrátil z cest do prázdného bytu, zjistil, že jeho manželka sbalila všechny věci a odstěhovala se i s jejich tehdy dvouletou dcerou pryč. V té době ještě dívenka nevykazovala žádné mentální anomálie. Ovšem asi půl roku poté upadla do bezvědomí. Lékaři u holčičky zjistili vážné neurologické problémy, kvůli kterým musela podstoupit operaci. V 18 letech byla dívka zbavena svéprávnosti a podle psychologických posudků je mentálně na úrovni dítěte předškolního věku s IQ 30.

Od samotného odloučení rodičů nebyla Navrátilova bývalá manželka nakloněna tomu, aby se s jejich dcerou vídal. Pro Aha! se vyjádřila, že jej nepovažuje za zodpovědného člověka. Ten však zažádal o úpravu styku a od toho momentu se rozjel kolotoč soudních řízení. Teď už je tomu 30 let, tak dlouho se herec snaží získat dceru do své péče. „Přes 30 let bojuju s justičním feminacismem o unesenou dceru a prohrávám na celé čáře. Bojuji proti 50 lidem v taláru, kteří lžou, kradou a vraždí vaše dítě. Drží ho v ústavech, kam nepatří,“ svěřil se herec Blesku.

Přestože už je velmi vyčerpaný, rozhodně se nehodlá vzdát. Chystá se vzít do rukou další zbraň. Chce napsat knihu s názvem Zrůdy v taláru, kde chce jmenovat všechny osoby, které podle něj lhaly, kradly, zneužily talár a ublížily jeho dceři a rodině. Nezdráhá se přiznat, že někteří z nich jsou opravdu vysoce postavení lidé.

Seriál Kamarádi z roku 1969

Československý seriál Kamarádi z roku 1969 byl historicky prvním českým dětským televizním seriálem, jenž zachycoval současné děti a jejich radosti i strasti. U diváků si získal velký úspěch, protože pojednával o obyčejném dětském kamarádství a vztazích mezi dětmi i dospělými. Ze seriálu vzešla celá řada hereckých hvězd, například již zmíněný Antonín Navrátil nebo také Marek Eben, který zde ztvárnil postavu legendárního válečka.

