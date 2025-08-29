Herečka Natálie Holíková má důvod k úsměvu, na podzim se poprvé stane maminkou. S partnerem Petrem Urbanem, princem z pohádky Zakleté pírko, tvoří harmonický pár. Už teď se těší na nový přírůstek do rodiny.
Na tiskové konferenci televize Nova k podzimnímu programu byla Natálie Holíková nepřehlédnutelná. Na Osobnosti.cz jsme zaregistrovali, že herečka, kterou diváci znají jako kuchařku Martinu z Ulice, dorazila s rostoucím bříškem a na první pohled bylo jasné, že jí těhotenství sluší. Sama přiznala, že se cítí skvěle a partner je jí velkou oporou. Zatímco fanoušci spekulují o pohlaví dítěte, dvojice si tajemství nechává pro sebe.
Radostné překvapení a slzy štěstí
Holíková těhotenství oznámila symbolicky na Den dětí, kdy na Instagramu pár sdílel fotku ultrazvuku. Její partner Petr Urban reagoval citlivě a emotivně, prý plakal už při prvních slovech o miminku a dojímat se nepřestává ani teď, když denně mluví na bříško své partnerky, jak se svěřila v rozhovoru pro TV Nova.
Na rozdíl od mnoha nastávajících maminek se Holíkové vyhýbají nevolnosti a přibrala jen pár kilo. Dokonce ji netrápí ani žádné speciální chutě, krom větší dávky sladkostí si nemusí žádné jídlo odpírat. Celé těhotenství bere poměrně pragmaticky, nebo se alespoň emotivně neprojevuje navenek. Pro porod má vyhlédnutou porodnici U Apolináře a žádné speciální plány na tento velký den nemá.
V Ulici jsou na těhotenství zvyklí
Fanoušci Ulice si možná všimli, že se její rostoucí bříško zatím maskuje volnými šaty, není ale jisté, zda scenáristé těhotenství zapojí i do děje seriálu. Podobné životní okamžiky často ovlivňují i samotné natáčení, některé postavy dostanou těhotenství přímo do dějové linky, jindy se tvůrci rozhodnou vše maskovat. Každopádně je štáb na tyto věci připravený, a Natálie si pochvalovala i reakce kolegů.
„Musím říct, že mě vedení moc mile překvapilo svou loajalitou, tím, že počkali do doby, než s tím půjdu sama ven. Udržet to v tajnosti muselo být těžké. Výborné byly i reakce některých mých kolegů. Třeba Vašek Svoboda, který hraje Lumíra Nykla, když jsem mu oznámila, že jsem těhotná, se mě zeptal: ‚A kde?‘“ popsala s humorem v rozhovoru pro web Maminka.
Zdroj: Autorský text, Instagram Natálie Holíkové, TVNova, Maminka