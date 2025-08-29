Vanda Chaloupková po nevydařeném manželství a vztahu už nic neplánuje. Jediné, co si přeje, je mít domeček za Prahou, kde může pěstovat zeleninu a mít soukromí.
Vanda Chaloupková patří k našim nejkrásnějším herečkám. Její charisma a neustálý úsměv na tváři přilákají nejednoho muže. O ty sice herečka nemá nouzi, nicméně ještě stále nenašla toho pravého. Má za sebou rozvod a nedávný rozchod. Přitom s posledním partnerem i po krátké známosti začala dokonce uvažovat o dítěti. Jak jsme na Osobnosti.cz zaznamenali, teď má jiný sen – domeček bez sousedů, kde může chodit nahá.
Věcem nechává volný průběh
Vandu Chaloupkovou můžete znát například ze seriálů Ulice, později také Modrý kód nebo Slunečná. Sympatická herečka žila dlouhou dobu ve vztahu s přítelem Oskarem, s nímž nakonec došlo i na svazek manželský. Nicméně se ukázalo, že její ANO bylo začátkem konce. V manželství se moc neohřáli a jen půl roku po svatbě oznámili rozvod.
Chaloupková však netesknila dlouho. Brzy po rozpadu manželství si našla novou lásku, s níž dokonce uvažovala o založení rodiny. Bohužel i v tomto případě nakonec došlo na rozchod. Od té doby je Chaloupková sama a rozhodla se nechat lásce volný průběh. „Rozhodla jsem se tento rok vůbec nic neplánovat a nechávat všemu volný průběh. Poprvé v životě nic pořádně neplánuji,“ svěřila se v rozhovoru pro Super.
Domeček, kde může chodit nahá
Nicméně jeden velký plán stále má. Jak přiznala v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, ráda by si pořídila domek, kde bude mít klid a celé dny bude moci chodit po zahradě nahá. „Chtěla bych domeček za Prahou, někde na okraji, aby tam nebylo moc sousedů, aby tam byl klid a mohla bych chodit nahatá, pěstovala bych zeleninu, asi by tam byla sauna. A abych mohla čumět, to je nejlepší, takový to nic,“ uvedla v rozhovoru.
Věříme však, že po takovém přiznání spousta mužů bude chtít zjistit hereččinu budoucí adresu. Přece jen je to krásná žena s tělem, které by jí mohla závidět kdejaká dvacítka. Sama přiznala, že se udržuje ve formě jak zdravým jídlem, tak i pravidelným cvičením. Diety nedrží, spíše věří na zdravý životní styl a určitý balanc v životě. A ani případné další svatbě se jednou nebrání, i když říká, že ta pro ni není hlavní, touží především po bezpečí, domově, rodině a po dětech.
Zdroj: Autorský text, 7pádůHonyzDědka, Super, FaceToFace, Instagram Vandy Chaloupkové