Jaroslav Dušek žije ve hliněném domku postaveném z pytlů. Dává přednost prostému životu, už téměř 35 let nespolkl jediný prášek, léčí se půsty a vodou.
Herec Jaroslav Dušek je v českém showbyznysu považován tak trochu za podivína, jak jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli. Dříve na sebe upozorňoval jako vynikající herec, dnes je známější především díky svému alternativnímu způsobu života a někdy až kontroverzním výrokům. Netradiční je i jeho obydlí, na severu Čech si postavil hliněný domek z pytlů.
Výborný herec nebo blázen?
Zřejmě obojí. Hvězda filmů Pelíšky, Pupendo nebo Šílení se v posledních letech široké veřejnosti představuje nejen coby vynikající herec, ale i muž s velmi odlišnými názory na život, než má většina populace. Tím si získal více odpůrců než fanoušků. To ho ovšem nijak neodradilo od toho žít si po svém tak, jak to vyhovuje jeho životní ideologii.
Herec například odmítá pomoc lékařů. Jakmile na něj přijde nemoc, léčí se sám pomocí půstů, kdy celé dny vůbec nic nejí a pije pouze destilovanou vodu, se kterou si dokonce povídá jako s osobou. Nejdéle vydržel bez jídla 28 dní. Léky jsou pro něj cizím slovem, od roku 1991 nespolkl jediný prášek. „Piju odpařenou vodu z destilačního přístroje. Ne tu od benzinové pumpy, která vzniká elektrolýzou. Povídám si s ní. Vnímám ji jako živou bytost, jako matku. Indiáni jí říkají Matka Voda,“ přiznal v rozhovoru pro iDNES.
Žije v domku z hlíny a slámy
Jeho netradičnímu životnímu stylu samozřejmě odpovídá i jeho způsob bydlení. V Jindřichovicích pod Smrkem, blízko hranic s Polskem, si herec postavil hliněný domek na základě systému SuperAdobe. Stál ho pouhých 300 tisíc korun. Základní princip těchto staveb vychází z tradiční íránské lidové architektury a ve zkratce se jedná o rychlé, udržitelné, a především levné bydlení pro lidi, kteří zpravidla nemají prostředky na stavby klasického typu. Základním stavebním materiálem jsou speciální pytle naplněné směsí hlíny, slámy a popřípadě i cementu, které se staví do rotundovitého tvaru.
Dušek doma topí v kachlových kamnech a žije bez elektřiny. Tu ale dům ke své funkci nijak nepotřebuje. Je soběstačný, dobře izolovaný a nemusí být připojený k síti. Jaroslav Dušek sice žije pro mnoho lidí nepochopitelně, ale on je tak šťastný. Dává přednost životu v prostotě, skromnosti a konzumní společnost mu je cizí.
Zdroj: Autorský text, iDNES, Ekobydlení, Youtube Štefana Haška