Lucii Borhyové v minulosti nevyšla spousta vážných vztahů, které slibovaly šťastný konec. Ale až teď je skutečně šťastná po boku o 10 let mladšího partnera.

Lucie Borhyová je známá nejen jako moderátorka Televizních novin na TV Nova, ale také díky svému krásnému širokému úsměvu, kterým rozhodně nijak nešetří. A to i přesto, že její soukromý život nebyl vždy tak veselý, jak by se podle její sympatické a vždy usměvavé tváře mohlo zdát. Rozhodli jsme se na webu Osobnosti.cz připomenout její nejvýznamnější vztahy a podívat se i na ten současný. Na své štěstí totiž nezanevřela a dnes už žije více jak 8 let ve fungujícím vztahu. Kdo je jejím vyvoleným?

Tři nevyužité zásnubní prsteny

Soukromý život Lucie Borhyové byl vždy vlastně veřejně známý. S kým a kde se seznámila, s kým žije, s kým má děti, s kým trápí dovolenou apod. Možná i to je jeden z důvodů, proč žádný z jejích předešlých vztahů nevyšel. Mediální pozornost dokáže s partnerským životem udělat své.

Jejím prvním životním partnerem, který jí nabídl sňatek, byl profesionální golfista a podnikatel Alan Babický. Jejich vztah zkrachoval po dlouhých 9 letech a ze svatby nakonec sešlo. Další osudovou láskou byl řecký hoteliér Niko Papadakis. Zdálo se, že tentokrát našla muže svého života, zvláště když oznámila radostnou zprávu o očekávaném potomkovi. Nicméně ani v tomto případě se nejednalo o šťastný konec, protože Papadakis ji opustil ještě před porodem syna.

Třetí zásnuby však na sebe nenechaly dlouho čekat. Při své práci v Televizních novinách na TV Nova se seznámila s mladším kolegou Michalem Hrdličkou, s nímž má dceru Lindu. Vztah vydržel dlouhých 5 let, než došlo k jeho definitivnímu konci. Brzy poté se Hrdlička dal dohromady s tenistkou Karolínou Plíškovou, kterou si v roce 2018 vzal. A tak Lucii Borhyové zůstaly 3 zásnubní prsteny, které jsou smutnou připomínkou zkrachovaných vztahů.

Nezanevřela na lásku

Mohlo by se zdát, že se Borhyová před všemi muži světa uzamkne na klíč u sebe doma, ale ne. Na lásku nezanevřela a dobře udělala. Už 8 let šťastně žije po boku o 10 let mladšího úspěšného právníka Michala Smečky. Kvůli značnému věkovému rozdílu jim jen málokdo dával šance na šťastné soužití, ale oni všem ukázali, že k sobě zkrátka patří.

Borhyová svého přítele na veřejnosti příliš neukazuje, nechodí spolu na společenské akce, užívají si soukromí a rozhodli se svůj vztah udržet jen pro sebe, bez pozornosti médií. Ačkoli ještě pár let zpět snila o svatbě na pláži, dnes už mluví jinak. „Byla jsem třikrát požádána o ruku, ke svatbě nikdy nedošlo. Asi mi vyhovuje být svobodná. Věřím, že všechno je tak, jak má být, do ničeho se neženu, asi mi ta svoboda vyhovuje. Ani si už nedovedu představit být vdaná,“ uvedla v nedávném rozhovoru pro Super.

