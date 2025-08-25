Václav Svoboda se v Ulici ženil už několikrát, v osobním životě tak učinil teprve nedávno, když si bral svou vyvolenou a životní lásku Lenku.
I když se Václav Svoboda objevil během své herecké kariéry v desítkách filmů i seriálů, jedno je jisté – většina diváků ho zná především díky roli Lumíra Nykla z Ulice. Právě v tomto seriálu neměl nikdy o lásku nouzi – jeho náručí prošla řada žen a oltář si v něm vyzkoušel hned několikrát. V osobním životě je tomu ale trochu jinak a ženil se teprve nedávno. Kdo je jeho osudovou láskou?
Václav Svoboda a jeho herecké začátky
Herec, který letos v lednu oslavil 61. narozeniny, se už od malička chtěl stát hercem. Už v deseti letech působil v dětském souboru Divadla Husa na provázku a když odmaturoval, okamžitě zamířil na konzervatoř. Nějakou dobu pak ještě působil na brněnské scéně, ale po čase přesídlil do Prahy, kde se stal stálicí Divadla Na Fidlovačce. Netrvalo dlouho a brzy začaly přicházet první nabídky na účinkování ve filmu.
Vůbec první filmový snímek, jehož byl součástí, byl Zloděj z roku 1982. Ke slávě však přičichl až díky roli bodrého Moraváka Venoše ve filmech Jak básníci přicházejí o iluze a Jak básníkům chutná život. Vůbec nejzásadnější roli, která mu přinesla celorepublikovou popularitu, získal až v roce 2005, kdy začal účinkovat v seriálu Ulice.
Postava Lumíra Nykla, kterou Václav ztvárňuje, si v průběhu dlouhých 20 let prošla neuvěřitelnou proměnou. Lumír byl původně záporák, kterého většina diváků nesnesla. Později se z něj ale stal oblíbený sympaťák, bez kterého by si diváci Ulici už nedokázali představit. No a zatímco v seriálu měl partnerek několik, v osobním životě si na tu pravou musel chvilku počkat.
Na pravou lásku si počkal
Václav Svoboda měl cestu k pravé lásce opravdu trnitou. V minulosti mu vztahy nevycházely, a to i přesto, že z jednoho vzešla dcera. Skutečné štěstí našel až s Lenkou, sympatickou blondýnkou, s níž žije už více než dvacet let. Poznali se v roce 1998 a když se poznali, Lenka už měla tři malé děti, které Václav okamžitě přijal za vlastní. Pár se nakonec bral v roce 2021 a kromě lásky za ní stál i praktický a pragmatický důvod. „Tou svatbou nám jde hlavně o to, že až onemocním, tak jí doktor řekne, co mi je,“ vysvětlil tenkrát pro iDnes.
Je však více než jasné, že kromě praktičnosti spojuje manželský pár i silné pouto a skutečná láska. A to nejen k sobě samým, ale také k dětem a vnoučatům. Václav je totiž kromě otce i dědečkem, který se může radovat už ze čtyř vnoučat.