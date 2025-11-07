Zpěvačka Kamila Nývltová oznámila, že se s manželem Eddiem Ramadanem brzy stanou rodiči, a rovnou dvojnásobnými.
Kráska Kamila Nývltová se po svatbě s podnikatelem Eddiem Ramadanem na Instagramu pochlubila dojemným videem, v němž s partnerem oznamují, že „budou čtyři“, jak redakci Osobnosti.cz neuniklo. „Budeme 4. Děkujeme za tak velké štěstí pánu Bohu. Tohle je pro nás velký dar a nová role toho, že budeme rodiče a hned dvou krásných dětí. Přejeme si jen, aby vše dopadlo dobře a naše děti byly zdravé. Na ničem jiném nám v životě nezáleží,“ napsala zpěvačka.
Láska, která čelí předsudkům
Někteří lidé měli narážky, zda to něčím nepodpořili, a tak Kamila s humorem dodala, že si manžel dal záležet a dvojčátka vznikla přirozenou cestou. Oznámení vzniklo na dovolené v Dubaji, kde si pár užíval zasloužený klid po pracovně nabitém létě. Kamilu zasypala lavina gratulací od fanoušků i kolegů z branže. „Jeee, Kamčo… Obrovská gratulace! Dvojitá porce lásky, nejvíc,“ napsal herec a moderátor David Gránský, který s Kamilou dlouhá léta sdílí jeviště i přátelství.
Zpěvačka se netají tím, že její manžel, původem z muslimské rodiny, bývá častokrát nespravedlivě terčem nepochopení. Sama už dříve přiznala, že kvůli jejich vztahu čelila nenávistným komentářům, jak informoval web Prima Ženy. „Pravda se konečně ukázala! Tak teď je to aspoň černé na bílém pro všechny, co si mysleli, že skončím jako bubák,“ napsala Kamila k videu, na kterém si s nadsázkou oblékla hidžáb.
Eddie Ramadan přitom žije v Česku už spousty let a svou víru vnímá spíše jako soukromou záležitost. Kamila opakovaně zdůrazňuje, že je to muž s pevným charakterem a velkým respektem vůči ženám, což se kolikrát nedá říct ani o dnešních mladých chlapcích, kteří jsou spíše jako burani.
Hlas, který dozrál s časem
Rodilá Trutnovačka se do povědomí veřejnosti dostala už jako finalistka soutěže X Factor v roce 2008. Z nenápadné dívky s obrovským hlasem se postupně stala jedna z nejvýraznějších muzikálových zpěvaček u nás. Zazářila například v Kleopatře, Angelice nebo v Mamma Mia!, kde předvedla svůj perfektní rozsah, díky němuž patří ke špičce české scény.
Nývltová si ale prošla i náročným obdobím. Otevřeně mluvila o vyhoření a tlaku, který s sebou kariéra přináší. Přesto se dokázala znovu nadechnout. Změnila životní styl, začala více cestovat a věnovat se hudbě, která jí dává svobodu. Dnes je z ní sebevědomá žena, která spojuje profesionalitu s pokorou a nadhledem. Společně s manželem svým soužitím boří různé předsudky a drží se jednoduchého postoje: smát se, tvořit, milovat a brzy i hrdě držet v náručí dvě nové lásky svého života.
