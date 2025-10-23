Jaroslava Obermaierová zůstala sama. Kolegové a přátelé ji odstřihli kvůli jejím politickým názorům, jak se domnívá.
Jaroslava Obermaierová si postěžovala na chování některých kolegů ze seriálu Ulice i přátel z herecké branže. O herečce se dobře ví, že bedlivě sleduje politické dění v naší republice a v současné době, kdy máme po volbách do Poslanecké sněmovny, neměla problém své politické názory hlásit veřejně. Jenže právě to se jí stalo osudným, jak jsme v redakci Osobnosti.cz zaregistrovali. Uvádí, že ji všichni odepsali.
Neumí se bavit o ničem jiném
Je patrné i z mnoha rozhovorů, že herečka Jaroslava Obermaierová vždy stočí konverzaci na politiku. A zřejmě to už přestalo její herecké kolegy i některé přátele bavit a postupně s ní přerušili kontakt. Podle jejího okolí má sice každý právo na rozdílné politické názory, ale není potřeba je tak urputně druhým vnucovat, a právě z toho Obermaierovou většina jejích kolegů i přátel viní.
Seriálová Vilma Nyklová na to má ale jiný pohled. „Mezi mými kolegy je spousta lidí absolutně netolerantních. Vy jste tolerantní, vy řeknete, že si myslíte něco jiného, ale můžeme spolu normálně mluvit. Ale mě mrzí, že lidi, kteří ke mně jezdili na chalupu, já jim dělala obědy a měli z toho pomalu takový penzion, tak teď tři roky dělají, jako že mě vůbec neznají. To nechápu,“ mrzelo herečku v rozhovoru pro eXtra.
Nevídá se ani se svým seriálovým synem
Nezapomněla zmínit ani svého seriálového syna Lumíra Nykla v podání herce Václava Svobody. Společně se v Ulici objevují od jejího počátku v roce 2005. Za tu řadu let mezi nimi vznikl velmi přátelský vztah, skutečně jako mezi matkou a synem, a herečka považovala Svobodu za rodinu. Často jezdil k Obermaierové na chalupu i se svou ženou a strávili tam i celý týden. Za poslední roky ale jejich vztah ochabl, zřejmě ze stejných důvodů.
„Neozval se mi. Proč taky? Vždyť tam už nikomu nechybím. Vztahy jsme měli dobré, dokonce byli u nás na chalupě týden se ženou. Ale taky se už přestal ozývat. Asi má moc práce a nemá čas,“ dodala herečka se smutkem v očích. Václav Svoboda však k tomu měl také co říct a v Talkshow Tomáše Magnuska se rozpovídal o tom, jaké je to trávit 19 let na place s herečkou takového smýšlení.
„Obermaierová mi dává zabrat, hrát s ní 19 let je nesmysl. To je science fiction, to musíš zažít. Má dar negativního myšlení. Ať už je u vlády kdokoliv, ať dělá cokoliv, vždycky je všechno na ho*no. Ona má to ho*no prostě v erbu,“ nebral si herec servítky.
