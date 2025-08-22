Známý český režisér a herec Filip Renč letos oslavil 60 let a kromě kariéry plné úspěchů i pádů si vybudoval také pevné rodinné zázemí.
I když žil Filip Renč dlouho v Praze, během pandemie si nechal postavit moderní bungalov na venkově. Má tam klid a hledá inspiraci. V redakci Osobnosti.cz nám neuniklo, že je jeho život plný triumfů, ale i kontroverzí, které ho nikdy úplně neopustily. Přestože má za sebou filmy, které se staly hity, jeho jméno se často objevovalo v médiích i kvůli bouřlivému soukromí a skandálům.
Rodinné zázemí a venkovský klid
Po letech strávených na Vinohradech se Renč usadil i za Prahou. Podle jeho slov má tak přístup ke dvěma rozdílným místům – část života tráví v centru kvůli práci, druhou část v novém domě se zahradou, kde může odpočívat s rodinou. V roce 2015 se oženil s herečkou Marií Kružíkovou, o 22 let mladší partnerkou, a v roce 2017 se jim narodila dcera Sofie Marie.
Renč má i starší dceru Natálii z předchozího vztahu. Zatímco Sofie Marie se už od dětství věnuje zpěvu, tanci a judu, Natálie si nakonec nezvolila hereckou kariéru a studuje práva v Olomouci.
Umělecká rodina a první kroky k filmu
Není divu, že Renč skončil u filmu, protože pochází z uměleckého prostředí. Jeho otec Ivan byl spisovatel a režisér loutkových filmů, matka Jarmila působila v Hudebním divadle Karlín a dědeček Václav byl básník. Už v dětství se sám objevil před kamerou a brzy zamířil na FAMU. Ještě jako student třetího ročníku natočil snímek Requiem pro panenku, který se stal kultovkou.
Na kontě má ale mnohem víc. Rebelové, Román pro ženy, Hlídač č. 47, Sanitka 2 či Lída Baarová, a to je jen část jeho bohaté filmografie. „Někteří lidé mají představu, že režiséři vydělávají velké peníze, ale realita je jiná. Když na Lídu Baarovou za první víkend do kin přišlo 120 tisíc diváků, hned někde o mně napsali, že Renč za víkend vydělal 20 milionů korun. Pak se mi ozvali z finančního úřadu, kdy je budu danit,“ řekl Renč pro CNN Prima NEWS a dodal, že jeho práce je časově i finančně náročná.
Jeho skandály byly různé
Když se řekne jméno Filip Renč, většina lidí se rozpomene na titulky v médiích. Je známý svou impulzivní povahou i bouřlivým osobním životem. Už v 90. letech plnil stránky bulváru kvůli excesům, které se neobešly bez alkoholu či vyostřených konfliktů.
Server iDnes připomíná, že Renč se několikrát dostal do situací, kdy jeho chování budilo pohoršení. Čelil obviněním z nevhodného chování k ženám, nevyhýbal se hádkám na veřejnosti a jeho jméno se stalo synonymem pro něco nedobrého. Tyto epizody sice vrhaly stín na jeho kariéru, ale zároveň ho udržovaly i v centru pozornosti.
