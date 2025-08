Ivana Andrlová si dala po revoluci 2letou pauzu od hraní, aby rozjela podnikání. To ale nakonec musela zavřít a k hraní se jen těžko vracela.

Ivana Andrlová dlouho nebyla na televizních obrazovkách vidět, dokud se před nedávnem neobjevila v nekonečném seriálu Ulice, kde hraje konzervativní tajemnici Komory zubních lékařů, Vlastu Hanuškovou. Přitom v době její největší slávy byla hojně obsazovanou herečkou, a to nejen do rolí krásných a spravedlivých princezen. Po revoluci však její hvězda zhasla. Na Osobnosti.cz jsme se zajímali o to, co tehdy dělala profesně i v soukromém životě.

O práci příliš nezavadila

Po revoluci v 90. letech začalo nabídek pro Ivanu Andrlovou ubývat, přitom ještě pár let zpět šla z role do role. Svou práci milovala, ale když se jí narodila dcera Michaela, pustila se i do jiného oboru. Rozjela podnikání s kamarádkou Marcelou Skuherskou, tenisovou hvězdou a manželkou Michala Davida. Jejich obor byl od hereckého velmi vzdálený, podnikaly v oblasti zdravého životního stylu, výživy a hubnutí. Otevřely si relaxační studio a zpočátku se zdálo, že budou úspěšné. Byly rozhodnuté, že pro úspěch svého byznysu udělají vše, co jen půjde. Půjčily si peníze a jely na školení do Švýcarska.

Podnikání jim vzkvétalo a Andrlová měla pocit, že se k herectví už ani vrátit nechce. Jenže pocit radosti jim vydržel zhruba 2 roky, než jim obchod začaly kazit nejrůznější předpisy a požadavky, které musely splnit. Navíc se začala objevovat i velká konkurence. Naštěstí však byly obě rozumné, peníze, které si půjčily, splatily a zavřely dříve, než budou muset studio dotovat ze svých peněz. Skončily, ale neskončily s dluhy.

Bouřlivý rozvod

Andrlová se nakonec vrátila k herectví, i když stejnou slávu jako v osmdesátkách už nikdy nezažila. O práci sice nouzi neměla, ale dlouho o ní nebylo pořádně slyšet. Za ty dva roky pauzy se toho v branži mnoho změnilo. Některé nabídky byla dokonce nucena odmítnout, nelíbily se jí. Větší štěstí však měla v dabingu, zmiňme například ikonickou postavu Ally McBealové nebo Milagros z kultovní telenovely Divoký anděl.

Pestřejší byl spíše její osobní život. Jak se ukázalo, nesmiřovala se pouze s koncem svého podnikání, ale i manželství s hercem Ivanem Vyskočilem. Jejich rozvod byl nepřehlédnutelný, protože byl skutečně bouřlivý. Herečka tehdy uvedla jako důvod rozpadu jejich vztahu, že ji Vyskočil nechtěl pouštět samotnou do společnosti, přitom jí byl nevěrný. On naopak tvrdil, že ona byla nevěrná jemu. Kde je pravda? To vědí jen oni dva.

Nicméně je jisté, že rozvod byl opravdu drsný a hodně se o něm tehdy psalo. Bojovali o majetek, konkrétně o dům, i o společnou dceru Michaelu. Ta z obou rodičů už udělala i babičku s dědečkem a právě vnučka Rozárka bývalé manžele spojila dohromady alespoň jako přátele. Po takové bouři si herečka nakonec zvykla o svém soukromí příliš nemluvit. Dodnes si ho bedlivě střeží a showbyznysu se spíše straní.

