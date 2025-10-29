Na první pohled byste je sotva rozeznali. Herec Jan Dolanský a jeho bratr Jiří jsou si vzhledově neuvěřitelně podobní, ale každý šel jinou cestou.
Málokdo vlastně ví o tom, že oblíbený herec Jan Dolanský má dvojče. Bratři se narodili hereckému páru Márii Dolanské a Zdeňku Dolanskému, a tak se zdálo, že osud obou bude předurčen k divadlu. Nakonec tomu ale bylo jinak. Na Osobnosti.cz jsme se zaměřili na to, jakými směry se jejich cesty ubírají.
Dětství plné lumpáren a nerozlučné pouto
„Jako kluci jsme strašně zlobili, dělali hrozné vylomeniny, rvali se jako koně. Jednou jsme vlezli mámě na jeviště před začátkem představení a blbli na nějakých pytlích, lidé se smáli, jenže máma za to dostala šílenou pokutu a nám děsně vynadala,“ vzpomínal se smíchem Jan Dolanský pro Prima Ženy. I ve škole prý byli postrachem učitelů. Hned v první třídě je musela paní učitelka rozsadit, protože neustále vyrušovali.
Zatímco Jan Dolanský zůstal věrný rodinné herecké tradici, Jiří se rozhodl vydat jinou cestou. Vystudoval Management sportu na Karlově univerzitě, protože miloval pohyb. Vášeň pro cestování ho nakonec zavedla až k práci v cestovním ruchu. Absolvoval studijní pobyt v Řecku a dodnes se pohybuje mezi mezinárodními cestovními kancelářemi jako manažer.
„Mě chválí ti ostatní. Třeba brácha,“ řekl o něm Jan v jednom z rozhovorů pro iDnes a potvrdil tak, že i když se jejich světy poněkud liší, vztah mají stále hezký. Jiří je pro něj prý nejen oporou, ale také upřímným kritikem, kterému může věřit.
Charismatický herec, kterého diváci milují
Herec Jan Dolanský (narozený v roce 1978) patří mezi velice oblíbené televizní tváře. Proslavil se především díky seriálům Ulice, Znamení koně nebo Cirkus Bukowsky, ale publikum si ho pamatuje také z divadelních prken anebo filmů (Hranaři, 7 dní hříchů). V současnosti ho diváci vídají hlavně jako Petra Dvořáka, příjemného řidiče kamionu, který se objevil právě v nekonečném seriálu Ulice. Ztvárnil tam otce dvou hochů, dvojčat, která se jmenují stejně jako on s bratrem, tedy Jan a Jiří.
Co se rodiny týče, Dolanský pochází z uměleckého světa a jeho přirozený talent se projevil už během studií na DAMU. V minulosti byl dlouhá léta partnerem herečky Lenky Vlasákové, s níž má tři děti – Maxe, Johana a Amélii. Jejich vztah je pevný, ale oba herci si své soukromí přísně střeží.
Dvojče mimo svět showbyznysu
Bratr Jiří Dolanský se věnuje práci, díky které cestuje po celém světě, což mu vyhovuje. Jeho životní filozofií je prý poznávání, volnost a rovnováha. Cestování považuje za nejlepší školu života, zatímco bratr Jan nachází své naplnění v příbězích, které vypráví na jevišti i v televizi.
Jejich rozdílnost přitom paradoxně jejich vztah ještě vylepšuje. Když se potkají, mluví prý o všem možném, jen ne o práci. „Rozdělili jsme se až později, když brácha šel na jazykovku, zatímco já nestíhal tempo a zůstal na obyčejné zakládce,“ zavzpomínal herec s úsměvem pro Prima Ženy.
