Michal Pešek byl mimo herce i člověkem, který svůj životní boj zvládal s úsměvem. Rakovina mu nedala spát, ale on bojoval.
Životní cesta herce Michala Peška s člověkem zamává ještě víc než jeho role v Malém pitavalu z velkého města. Byl to odhodlaný muž s nezlomným duchem, který dokázal během chemoterapie složit státnice a do posledních dní usiloval o veškerou možnou radost. Na Osobnosti.cz jsme se rozhodli připomenout jeho život, protože byl velice inspirující.
Herec prožíval vše naplno
Michal Pešek zazářil v klasických filmech a seriálech, jako jsou Křtiny, Rodáci či Vlak dětství a naděje. Po revoluci se stal podnikatelem a finančním poradcem, dokonce působil jako poradce ministra financí Ivo svobody a žil v zahraničí, hlavně v Nizozemsku. Luxusní život si uměl užít. Měl dvě Ferrari a ani ztráta milionu v kasinu ho nijak nezruinovala.
„Michal byl prostě hráč. Někdy mu to vyšlo, jindy pohořel. Pamatuji si, jak hrál v casinu a vyhrál 900 tisíc korun. Majitel mu okamžitě začal nalívat a já ho varoval: přestaň a pojď domů. Nedal si říct a prohrál 800 tisíc,“ vyprávěl pro Blesk jeho velký kamarád Václav Upír Krejčí. Jak sám říkal, byl takovým jeho kamarádem pro zábavu, měli podobný smysl pro humor a často a dlouze si telefonovali.
S vážnou nemocí se pral statečně
Když mu byla diagnostikována rakovina plic krátce po pohřbu otce, nikomu to hned neřekl, dokonce ani své rodině. A první, komu se svěřil, byl opět Upír Krejčí. „Nejdřív mu řekli, že mu plíci vezmou. Ale pak mu jiný doktor poradil, aby si ji nechal, že se to možná zapouzdří, a on se k tomu přiklonil. Po pěti letech se to ale rozjelo. Náhodně to zjistil na preventivní prohlídce, když přijel na návštěvu do Česka,“ vzpomínal herec pro deník Aha! na těžké chvíle svého kamaráda, který ale bojoval s nemocí statečně a nevzdával se.
I když se nemoc vracela, stále se snažil žít život naplno, a to i navzdory slepotě a upoutání na invalidní vozík. Nakonec zemřel doma, tři dny po 53. narozeninách. Se svým osudem byl ale smířený a k pohřbu si napsal sám vlastní scénář. „Jestli tam nebude mluvit Upír a jestli to nebude sranda, tak tam nepřijdu,“ řekl podle Blesku před smrtí své dceři.
A co jeho životní lásky?
Ženy hrály v Peškově životě důležitou roli. Už během studií na DAMU měl pověst charismatického a zábavného mladíka. První velkou láskou se stala herečka Veronika Žilková. Vztah to byl intenzivní a nakonec přerostl v pevné přátelství, trvající až do jeho posledních dní. Jejich pouto se v průběhu let sice změnilo, ale nikdy neskončilo. Veronika Žilková vzpomínala, jak spolu hráli v Brně a Ostravě a společně cestovali. „On si na brněnské dálnici dával cihlu na plyn a bral si kytaru a hrál mi celou cestu až do Brna,“ řekla se smíchem pro TV Nova.
Zajímavou kapitolou byla i jeho známost s Dagmar Veškrnovou, pozdější první dámou, ale byli spolu jen krátce. Oženil se s Hanou, s níž měl syna a dceru. V pozdějších letech se Pešek zamiloval do mladší herečky Kláry Jandové, se kterou tvořil pár asi rok. Jejich vztah vyvolal pozornost hlavně kvůli 20letému věkovému rozdílu. Poslední roky života pak sdílel s přítelkyní Martinou, která mu byla oporou ve chvílích nejtěžšího boje s nemocí. Pešek tak i přes všechny zvraty a složitosti nikdy nezůstal sám.