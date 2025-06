Kateřina Konečná se na Den dětí rozněžnila a sdílela na sociálních sítích své myšlenky, které se týkaly přání vidět všechny děti vyrůstat v míru.

Den dětí, který připadá vždy na 1. června, je dnem oslav malých dětí, naší budoucnosti, kterou chceme vychovat v míru a lásce a nepřejeme si nic jiného, než aby naše děti poznaly pouze dobro. S takovým pocitem se na Den dětí probudila i Kateřina Konečná, která své myšlenky neváhala sdílet na sociálních sítích, kde jsme si jich na Osobnosti.cz také všimli. Bohužel, i když to myslela dobře, opět za svá slova sklidila bídu.

Mír pro všechny děti

Zdá se, že ať čeští politici při debatách, v rozhovorech nebo na sociálních sítích uvedou jakoukoli svou myšlenku či názor, téměř vždy za své výroky sklidí spoustu nenávisti. Je to do jisté pochopitelné, politici patří mezi nejvíce nenáviděné osoby vystupující na veřejnosti, proto se není čemu divit, když jsou jejich slova zpravidla negativně komentována.

Jednou z takových osob, která od odpůrců sklízí bídu nejčastěji, je rozhodně komunistka Kateřina Konečná. I v takový den, jako je Den dětí, zasela malé semínko zla na sociálních sítích, když na svůj Facebook napsala: „Přála bych všem dětem, aby se mohly každé ráno probouzet do světa plného lásky, světa, který je respektuje, a hlavně v něm vládne mír. Přála bych jim, abychom my dospělí o takový svět opravdu usilovali. Krásný Mezinárodní den dětí.“

A co ukrajinské děti?

Zdali europoslankyně byla právě u takovéhoto příspěvku připravena na vlnu hejtů, to netušíme, ale nic nového to pro ni nebylo. „Zcela standardně zažívám výhrůžky už několik let. Je jich několik denně a někdy jsou i velmi konkrétní. S těmi se potom obracím na policii, zvlášť když je tam zahrnuta má rodina,“ svěřila se nedávno v rozhovoru pro Novinky. A i tentokrát téměř okamžitě její příspěvek začal sbírat nenávistné komentáře směřované na její adresu. Stalo se tak především z důvodu, že je dobře známo, že Konečná dlouhodobě bojkotuje vojenskou pomoc Ukrajině a namísto toho upřednostňuje národní zájmy.

Například v rozhovoru pro CNN Prima News se nechala slyšet, že nesouhlasí s projektem týkajícím se nákupu munice pro Ukrajinu. „Nesouhlasím s ním. Odmítám rovněž jakýkoliv nákup granátů či vojenské techniky ze strany Evropské unie, a to zvláště za situace, kdy se tyto peníze berou ze zdravotnictví a z toho, co jsme s kolegy složitě prosazovali.“ Zároveň se ale nepovažuje za prorusky smýšlející, preferovala by ovšem mírové řešení situace.

„Přeji to samé, hlavně těm z Ukrajiny,“ bylo tak uvedeno v jednom z komentářů. Jakmile Konečná odmítá pomoc Ukrajině, automaticky lidé předpokládají, že je tak na straně Ruska, což je pro mnohé občany nepřípustné. Pustí-li se ještě do takového tématu, jako jsou „šťastné děti vyrůstající v míru a bezpečí“, přilévá jen olej do ohně pro její odpůrce.

