Michal Klíma se v nedávných dílech seriálu Ulice stal doslova bleskosvodem pro nespokojené diváky. Kritika se točí nejen kolem jeho drzého chování, ale zejména kolem účesu, který podle sledujících seriál zbytečně shazuje.

Postava Michala Klímy v podání Karla Klementa se v posledních epizodách Ulice stala jednou z nejkontroverznějších. Na Osobnosti.cz jsme zjistili, že divákům začínají vadit jeho vlasy. Jinak jsou ale již delší dobu nespokojení s tím, že je k rodičům drzý, v komentářích ho označují za spratka, který si dovoluje až příliš. Není mu svaté ani chování ke starším nebo k přítelkyni Žofce, jejíž matku klidně urazí před očima.

Paruka, nebo účes? Michal se stal terčem posměchu

Ještě větší pozornost než jeho arogance ale budí právě Michalova vizáž. Dlouhé vlasy, které si nechává narůst, přirovnávají diváci k paruce nebo dívčímu účesu. V diskusích padá, že postavě nesedí a že vypadá „jako travestita“. Kritici volají po radikálním sestřihu. Ostrá slova, která by asi zabolela nejednoho herce, odráží frustraci sledujících z aktuálního vývoje Ulice.

O moc víc plusových bodů nemá od diváků ani jeho sestra Anežka. Ta je také hodně nesympatická tím, jak se k rodičům chová, jak se snaží působit chytře a pořád se snaží protlačit svůj názor jako ten jediný správný. Nedávná scéna na školních záchodcích, kde probírala s kamarádkami intimní problémy se svým klukem, se taky nesetkala s velkým pochopením.

Když kritika přesáhne hranice

Pokud se ale ještě vrátíme ke kritice Michalova účesu, je třeba říct, že to není poprvé, co lidé rozebírají kštici seriálových postav v Ulici. Jenže divácké komentáře kolikrát hraničí s osobním útokem. Své by o tom mohla říct herečka Milena Steinmasslová, která hraje Věrku s parukou. I přes promyšlený kostýmní záměr čelila nevybíravé kritice.

„Mně jako Mileně to slušet nemusí, ale vytváří to vizuálně někoho jiného než jsem já. Mně to dává svobodu v tom, že můžu přijít a prostě si dám paruku a není tady problém v rámci toho, jaký mám zrovna sestřih. A diváci si zvykli, i když třeba neradi,“ uvedla v rozhovoru Steinmasslová s omluvou těm, kterým se to nelíbí. „Na druhou stranu, všecko se vám líbit nemusí,“ dodala pohotově.

A právě tady se otvírá otázka, nakolik je v pořádku, že vzhled postavy vyvolává tak vášnivé reakce. Možná bychom si měli připomenout, že účes je jen součástí herecké práce, a ne důvod ke znevažování. Ulice by mohla být místo, kde se spíš diskutuje o příbězích než o délce vlasů.

