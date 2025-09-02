Vysněná dovolená v Itálii se pro dvě kamarádky změnila v nepříjemný zážitek, když se jim personál luxusního hotelu posmíval za jejich angličtinu.
Dovolená v cizí zemi je vždycky dobrodružství. Jiná kultura, jiný jazyk, snažíme se dělat, co se dá, abychom si pár dní v zahraničí užili naplno a zároveň alespoň trochu zapadli do místního prostředí, aby vše proběhlo bez problémů. Čtenářka našeho webu Osobnosti.cz Jana smýšlela stejně, ovšem jednání, kterého se dostalo jí a její kamarádce na dovolené v Itálii, jí první dny zaslouženého odpočinku zkazilo.
Výsměch a úšklebky
Paní Jana se těšila na dovolenou v Itálii, kam vyrazila jen se svou kamarádkou Karolínou, měly si užít pár dní nerušeného klidu, moře, dobrého jídla a kultury a historie. Žádná práce, žádné děti, které tentokrát zůstaly s tatínky, prostě pohoda. Nečekaly však, že studenou sprchu dostanou ihned po příjezdu na hotel.
„Toho, že úplně skvěle neovládáme žádný jazyk, jsme se vůbec nebály. Už jsme procestovaly hodně zemí a vždycky jsme si vystačily s rukama a nohama, popřípadě jsme zalovily někde v paměti a pár anglických slovíček, s nimiž se domluvíte všude, jsme ještě našly,“ popsala čtenářka. Jenže v tomhle italském hotelu to zřejmě nestačilo. Jakmile recepční zjistila, že ženy umí jen pár slov anglicky, a ještě ke všemu je špatně vyslovují, nestyděla se jim vysmát přímo do obličeje.
Jedna věta všechno změnila
Jana s Karolínou zůstaly stát jako opařené. Nečekaly, že něco takového by ve vyspělé zemi, v hotelu, který se může pyšnit 5 hvězdami a ubytování v něm nestojí zrovna malé peníze, mohly zažít. Ale stalo se. Obě nad celou situací debatovaly a nechtěly věci nechat jen tak. V podvečer se opět vydaly na recepci domluvit masáže, stejná recepční se opět ušklíbala jejich angličtině.
V tu chvíli však Jana odvětila, že málem zapomněla vyřídit pozdrav majiteli hotelu. Mají v Čechách společné známé, kteří jej pozdravují. Také dodala, že doufá, že se s ním během pobytu setkají, aby ho mohly pozdravit i osobně. Pracovnice hotelu náhle obrátila o 180 stupňů a mohla se přetrhnout, aby hostům, kterým se ještě před pár minutami smála přímo do obličeje, vyhověla s každým přáním.
Kamarádky si do konce pobytu užívaly veškerý servis, který hotel nabízel, s úsměvy personálu všude kolem. Přestože vzpomínky na jejich dovolenou jsou trochu hořkosladké, nakonec uznávají, že stála za to. Nejvíce však výraz recepční, když zjistila, že jsou ženy známé majitele hotelu. Zřejmě už před sebou viděla výpověď.
Zdroj: Autorský text na základě podkladů od čtenářky