Paní Jaroslava se ocitla v trapné situaci, když její 3letý syn v obchodě prohlásil něco, co všechny položilo do kolen.
Život s dětmi je prostě nevyzpytatelný, to může potvrdit snad každý rodič. Své zkušenosti s dětským světem má i paní Jaroslava, která byla se synem nakupovat v obchodě, když náhle řekl něco, co rozesmálo všechny kolem. Jen maminka by nejraději co nejdříve utekla z obchodu pryč. O trapnou situaci se podělila s redakcí Osobnosti.cz.
Chlapec rozesmál celý obchod
Paní Jaroslava byla se svým 3letým synem na běžném nákupu v obchodě. Nedělo se nic mimořádného, dítě sedělo v košíku, maminka ukládala potraviny a zase vyndávala sladkosti, které její syn do nákupního vozíku „nenápadně“ házel. Samozřejmě občas si všiml, že mu maminka jeho nákup třídí, tudíž se to neobešlo bez vztekání. Nic hrozného, dítě si to nechalo vysvětlit a jelo se dál. Až se zařadili do fronty u pokladny a čekali, kdy na ně přijde řada.
Chlapec pokukoval všude kolem, nic neobvyklého, když náhle otevřel pusu a řekl: „Tatínek doma říkal, že má maminka velkej zadek.“ Paní Jaroslava vůbec netušila, kde se to v něm vzalo, jak ho to napadlo, kde na to přišel, nic takového doma slyšet nemohl. Nicméně když se podívala kolem, měla pocit, že se ocitla ve starém westernovém filmu. Čas se zastavil a všichni hleděli směrem k ní.
Zákazníci před ní i za ní, lidé u vedlejší pokladny, hlouček prodavaček, které se zrovna měnily na kase. Po pár vteřinách všichni vybuchli smíchy, včetně jejího syna. Jediná paní Jaroslava zrudla ve tvářích a nejraději by nechala nákup nákupem a utekla pryč. Když odcházela, cítila pohled všech na svých zádech. Nebo spíše na svém zadku, jako kdyby se chtěli přesvědčit, jestli tatínek říkal pravdu.
Historka do rodinného archivu
Když se i se synem vrátila domů, vyprávěla, co se stalo v obchodě, svému manželovi. Jeho reakce byla stejná jako všech ostatních – tekly mu slzy smíchem. Ani on neměl ponětí, kde jejich syn něco takového slyšel, ale zdálo se mu to náramně vtipné. Už i paní Jaroslava se smála. Jakmile byla v bezpečí domova a celá situace se jí rozležela v hlavě, uvědomila si, že právě získala novou vtipnou historku do rodinného archivu, která bude mít na oslavách jistě úspěch.
Zdroj: Autorský text na základě podkladů čtenářky