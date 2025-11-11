Mary Ann Bevan, nejošklivější žena světa, se narodila jako kráska. Vdala se, měla 4 děti a skvělou práci. Dokud neudeřil krutý osud.
Mary Ann Bevan kdysi mívala všechno, po čem dívky její doby toužily. Měla dobrou práci, šťastnou zdravou rodinu a také krásnou tvář. Dalo by se říct, že příroda k ní byla obzvláště štědrá, jak můžeme v redakci Osobnosti.cz konstatovat. Ovšem nic netrvá věčně a nikdy nevíte, co si pro vás osud připraví. V případě Mary Ann byl však skutečně krutý. Z krásky se stala žena s titulem „nejošklivější žena světa“.
Rodinné štěstí netrvalo dlouho
Žijeme ve světě, kde je krásná tvář považována za výhru. Otevírají se vám dveře do světa, který pro jiné lidi s mnoha nedokonalostmi mohou zůstat navždy zavřené. Ovšem co člověk, to ideál krásy trochu jiný. Jednomu se líbí to, druhému zase ono a často se tak stává, že se krásné ženy pod skalpelem plastických chirurgů mění v „umělé zrůdy“. Někdy se však stane, že zasáhne krutý osud a změní vás k nepoznání zákeřná nemoc. To je případ i kdysi nádherné Mary Ann Bevan.
Mary Ann Webster se narodila v roce 1874 do anglické dělnické rodiny. Ve svých 20 letech se stala zdravotní sestrou a v roce 1902 se provdala za farmáře Thomase Bevana. Ten nakonec náhle zemřel v roce 1914. Měli spolu 4 děti, 2 dívky a 2 chlapce. První změny ve vzhledu Mary Ann se začaly projevovat už v roce 1906, kdy jí bylo okolo 32 let. Její obličej se zdál jiný, zmenšovala se zorná pole a začaly se objevovat bolesti hlavy.
Důsledky zákeřné nemoci
Akromegalie u dospělých je stav způsobený nadměrnou produkcí růstového hormonu, obvykle v důsledku nádoru hypofýzy. U mladších lidí způsobuje nadměrná produkce růstového hormonu gigantismus. Při akromegalii se zvětšuje obvod lebky, nos se rozšiřuje a jazyk se zvětšuje. Čelisti nadměrně rostou a zuby se začínají oddělovat. Prsty na rukou a nohou se ztlušťují. Defekty zorného pole jsou důsledkem tlaku nádoru na zrakové nervy a bolesti hlavy kompresí mozkových struktur.
Mary Annina noha potřebovala boty velikosti 11 (velikost 44). Po čase nebyla schopna vykonávat práci zdravotní sestry a byla najímána na drobné práce. Její vzhled nakonec způsobil, že skončila nezaměstnaná. Na děti však zůstala sama, musela je nějak uživit. Ze zoufalství odpověděla na inzerát v novinách a přihlásila se do soutěže o „nejošklivější ženu“. Měla tu pochybnou čest vyhrát a v roce 1920 byla přijata do „freak show“ v zábavní čtvrti na Coney Islandu v Brooklynu v New Yorku. Zbytek svého života strávila právě zde.
Od 16. století do 40. let 20. století byly v západním světě tzv. freak shows velmi populární. V podstatě se jednalo o panoptikum lidí s různými tělesnými anomáliemi. Zmiňme například „sloního muže“, mezi podivíny patřila v té době i siamská dvojčata, liliputi, obři, vousaté ženy apod. Tito lidé byli vystavováni kvůli svému nevšednímu vzhledu a veřejnost se na ně za peníze chodila dívat. Součástí tohoto cirkusu se nakonec stala i Mary Ann Bevan, která si ještě přivydělávala prodejem pohlednic se svou podobiznou.
Za svou „kariéru“ si vydělala slušné peníze a byla tak schopna zaplatit vzdělání všem svým dětem. Zemřela v roce 1933 ve věku 59 let. Přála si být pohřbena v Anglii.
Zdroj: Autorský text, Wikipedia, Healthline, History of Yesterday, Instagram A Slice of History