Herec Josef Bláha miloval hereckou profesi, ale také alkohol a cigarety, které se mu nakonec staly osudnými.
Herec Josef Bláha byl výraznou osobností československé televizní a filmové tvorby. Jeho hlas i tvář jsou nezapomenutelné, stejně jako jeho role, jak neuniklo ani nám v redakci Osobnosti.cz. Narodil se na Slovinsku a dětství prožil skutečně divoké, vyrůstal obklopen přírodou a hlubokými lesy.
Doma se mluvilo slovinsky
Maminka Josefa Bláhy byla Slovinka, otec Čech. Ten se také zasloužil o to, aby jeho syn dostal ryze české jméno. Čeština však byla herci dlouho neznámá, doma se totiž mluvilo výhradně slovinsky a Bláha byl vychováván v domnění, že český jazyk nebude nikdy potřebovat. Opak byl ale pravdou. Když jeho tatínek přišel o práci, rodina se odstěhovala do Čech.
Jakmile si ale zvyknul na nový domov, našel si kamarády a vypořádal se s jazykovou bariérou, přišlo další stěhování. Tentokrát do Prahy. To mohl být pro někoho, kdo vyrůstal v přírodě, obrovský šok, ale Bláha brzy zjistil, že právě Praha je místem, kde se cítí nejlépe. A kde jinde rozvíjet svou lásku k divadlu než ve velkoměstě?
Herec velkých rolí
Zkrátka osud tomu chtěl, aby se Josef Bláha stal jedním z pokladů československého herectví. Pokud by tomu bylo jinak, nemohli bychom si jeho talent užít v projektech jako Návštěvníci, Hříšní lidé města pražského, Vražda v hotelu Excelsior nebo Můj brácha má prima bráchu či v Dívce na koštěti. Když už je řeč o kultovním seriálu Návštěvníci, pojí se k němu jedna nepříliš šťastná událost.
Původně měl Bláha hrát akademika Filipa, jenže po 6 letech od natáčení televizi zažalovala vdova po skutečném akademikovi Janu Filipovi. A ačkoli s ním fiktivní postava ze seriálu neměla nic společného, soud tehdy vyhrála. Návštěvníci neměli být ani odvysíláni, ale když se Bláhova postava změnila na akademika Richarda a upravily se všechny dialogy, seriál byl zachráněn, přestože se jeho kvalita snížila.
Josef Bláha herectví doslova obětoval svůj život. Vždy jel na plné nasazení, až si jeho životní styl a přístup k práci vybraly svou daň. Hrál, dokud mohl, naplno, měl rád alkohol a také cigarety. Tenhle mix měl však za následek potíže se srdcem i dýcháním. Herec zemřel 6. prosince 1994 na plicní a srdeční komplikace. Když vydechl naposledy, svíral v ruce placatku rumu, o kterou požádal svého syna. Pitva později ukázala, že měl také nádor na mozku, ten však nebyl pravou příčinou jeho smrti.
