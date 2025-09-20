|

Pro Josefa Bláhu bylo herectví celý život. Jeho role v Návštěvnících přivedla seriál k soudu

Fotografie seriálu Návštěvníci
Foto: cylonka / DeviantArt / CC BY-NC-ND 3.0, Návštěvníci
 Jana Paličková |  20. 9. 2025 |  Celebrity
Délka čtení: 3 min

Herec Josef Bláha miloval hereckou profesi, ale také alkohol a cigarety, které se mu nakonec staly osudnými.

Herec Josef Bláha byl výraznou osobností československé televizní a filmové tvorby. Jeho hlas i tvář jsou nezapomenutelné, stejně jako jeho role, jak neuniklo ani nám v redakci Osobnosti.cz. Narodil se na Slovinsku a dětství prožil skutečně divoké, vyrůstal obklopen přírodou a hlubokými lesy.

Doma se mluvilo slovinsky

Maminka Josefa Bláhy byla Slovinka, otec Čech. Ten se také zasloužil o to, aby jeho syn dostal ryze české jméno. Čeština však byla herci dlouho neznámá, doma se totiž mluvilo výhradně slovinsky a Bláha byl vychováván v domnění, že český jazyk nebude nikdy potřebovat. Opak byl ale pravdou. Když jeho tatínek přišel o práci, rodina se odstěhovala do Čech.

Jakmile si ale zvyknul na nový domov, našel si kamarády a vypořádal se s jazykovou bariérou, přišlo další stěhování. Tentokrát do Prahy. To mohl být pro někoho, kdo vyrůstal v přírodě, obrovský šok, ale Bláha brzy zjistil, že právě Praha je místem, kde se cítí nejlépe. A kde jinde rozvíjet svou lásku k divadlu než ve velkoměstě?

Herec velkých rolí

Zkrátka osud tomu chtěl, aby se Josef Bláha stal jedním z pokladů československého herectví. Pokud by tomu bylo jinak, nemohli bychom si jeho talent užít v projektech jako Návštěvníci, Hříšní lidé města pražského, Vražda v hotelu Excelsior nebo Můj brácha má prima bráchu či v Dívce na koštěti. Když už je řeč o kultovním seriálu Návštěvníci, pojí se k němu jedna nepříliš šťastná událost.

Původně měl Bláha hrát akademika Filipa, jenže po 6 letech od natáčení televizi zažalovala vdova po skutečném akademikovi Janu Filipovi. A ačkoli s ním fiktivní postava ze seriálu neměla nic společného, soud tehdy vyhrála. Návštěvníci neměli být ani odvysíláni, ale když se Bláhova postava změnila na akademika Richarda a upravily se všechny dialogy, seriál byl zachráněn, přestože se jeho kvalita snížila.

Josef Bláha herectví doslova obětoval svůj život. Vždy jel na plné nasazení, až si jeho životní styl a přístup k práci vybraly svou daň. Hrál, dokud mohl, naplno, měl rád alkohol a také cigarety. Tenhle mix měl však za následek potíže se srdcem i dýcháním. Herec zemřel 6. prosince 1994 na plicní a srdeční komplikace. Když vydechl naposledy, svíral v ruce placatku rumu, o kterou požádal svého syna. Pitva později ukázala, že měl také nádor na mozku, ten však nebyl pravou příčinou jeho smrti.

Zdroj: Autorský text, Wikipedia, PrimaŽeny, iDnes, Instagram Milujeme český film

Diskuze
Přidat do Google News

Související články

Sdílejte svůj názor