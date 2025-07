Markéta Pekarová Adamová se těší na zasloužený odpočinek po ukončení politické kariéry. Hejty jí však nikdy spaní nerozházely.

Markéta Pekarová Adamová se nedávno zúčastnila křtu knihy nedávno zesnulé Nely Moravcové, kde mimo jiné promluvila o konci své politické kariéry. Před časem totiž oznámila, že se podzimních voleb do Poslanecké sněmovny již nezúčastní, a to kvůli zdravotním důvodům. V redakci Osobnosti jsme zjistili, co má v plánu dělat po odchodu z politiky.

Konec kvůli zdravotním problémům

V polovině února letošního roku Markéta Pekarová Adamová oznámila, že se již nezúčastní podzimních voleb a nebude už obhajovat svůj poslanecký mandát. Jako důvod uvedla zdravotní problémy, které jí nedovolují v politické kariéře pokračovat. Život vrcholné političky je fyzicky i psychicky velmi náročný a lékaři tak Pekarové Adamové nedoporučili v tomto životním stylu nadále pokračovat.

Zdraví je přednější, a tak předsedkyně strany TOP 09 doktory poslechla a oznámila konec. Sama uvedla, že po veřejném oznámení se jí nesmírně ulevilo. Přesto se nevyhnula některým hejtům ze strany odpůrců. To se ale dalo očekávat. Mnozí ji kritizovali za to, že je stále aktivní a objevuje se na mnoha společenských akcích, přestože je nemocná.

V pořadu Interview uvedla, že lidé do jejího soukromého života nevidí, a tak se logicky nabízí prostor k vytváření nejrůznějších spekulací. To, že politička oznámila, že nebude nadále pokračovat ve své politické kariéře, však neznamená, že se zcela stáhne do ústraní. Pro eXtra také odpověděla, na co se těší po odchodu z politiky. Na odpočinek nebo na to, že už nebude veřejnosti tolik na očích? „Já se nikdy nedefinovala podle toho, jak na mě reagovali ostatní, protože to vypovídá jen o nich, a nikoli o mně,“ uvedla politička.

Bude mít více času na knihy

„Není to jen kvůli odpočinku, ale jsem ráda, že mi zbude víc času na čtení knih, jako je tahle,“ dodala během křtu knihy nedávno zesnulé Nely Moravcové, která se stala obětí brutálního útoku ze strany svého souseda, jenž ji hodiny trýznil v jejím bytě, znásilňoval a fyzicky ubližoval. Nela se později pokusila o sebevraždu skokem ze čtvrtého patra, zůstala však upoutaná na invalidní vozík. Po krátké a těžké nemoci nakonec zemřela 22. dubna 2022.

