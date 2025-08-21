Sagvan Tofi dnes působí jako spokojený otec a muzikálový producent, přesto má za sebou období, kdy se jeho jméno objevovalo v bulváru.
I když posledních 20 let tvoří Sagvan Tofi harmonický pár s partnerkou Alenou Zdárskou a vychovává s ní dceru Satine, část veřejnosti si jej stále spojuje spíše s jeho bouřlivými eskapádami a aférami, jak jsme si ostatně všimli i my v naší redakci Osobnosti.cz na sociálních sítích.
Rodina ukončila jeho divoké období
Sagvan Tofi je už dvě dekády věrný Aleně, která se kvůli své nenápadnosti mezi lidmi označuje jako „paní Columbová“. Společně vychovávají dceru Satine, která podle něj zdědila i jeho povahu. „Teď dosáhla věku, kdy mi připomíná mě, takže jí nemůžu nadávat, tak jí zkouším domlouvat. Snažím se ji tolerovat, protože vidím sebe. Geny se holt nezapřou,“ prozradil s humorem pro web Prima Ženy.
Ještě, než se narodila Satine, staral se Sagvan i o Aleninu starší dceru Sáru. O svatbě s Alenou přesto nikdy příliš neuvažoval. Rád si hlídá své soukromí a je mu jasné, že svatbou by na sebe přitáhl nechtěnou pozornost médií. Díky ní se dokázal stáhnout z bulvárních titulků a soustředit se na práci. Žijí na pražských Vinohradech, kde Sagvan působí jako producent a otec v jednom. Jeho dcera Satine už sbírá první zkušenosti na jevišti
Do divadla vplul náhodou
Přestože je jeho tvář navždy spojena s filmem Kamarád do deště, současnost patří především divadlu. Produkoval muzikály Čas růží, Mýdlový princ nebo Děti ráje. Paradoxně se do role producenta dostal spíše náhodou: „Je to masakr. Omylem jsem se dostal do role producenta, což je otrok, který musí sehnat peníze, dát všechno dohromady a nese strašné riziko. Já jsem přitom jenom chtěl dál hrát svůj muzikál,“ přiznal pro web Novinky.
V březnu 2025 měl premiéru muzikál Děti ráje 2. Sagvan Tofi působil při rozhovorech dost vyčerpaně a stěžoval si na bolesti ramene, na které musí brát léky, ale na jevišti opět zazářil. Do muzikálového prostředí navíc postupně zapojuje i svou dceru.
Skandál, který zastínil jeho kariéru
Dnes Tofi působí jako zodpovědný muž, ale nebylo to tak vždy. Už v 90. letech byl označován za bohéma a často flámoval až do noci. Nejsilněji se však jeho jméno propíralo, když byl před lety obviněn z vydírání a podílu na nejasném finančním případu. Měl se dostat do problémů kvůli půjčce, která se zvrtla v obvinění. Tehdy čelil podezření, že se podílel na nátlaku, a i když soud nakonec případ vyřešil mírněji, jeho reputace utrpěla ránu.
Samotný Tofi k celé kauze tehdy uvedl, že šlo o nedorozumění a že se stal spíše obětí okolností než opravdovým viníkem. Přesto mu trvalo roky, než se z poškozené pověsti vymanil a dokázal se vrátit k práci na muzikálech. Tento moment ukázal, jak tenká je hranice mezi popularitou a pádem v prostředí českého showbyznysu.
Zdroj: Autorský text, PrimaŽeny, Novinky, Wikipedie, Instagram Sagvana Tofiho