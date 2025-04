Tragický příběh spisovatelky Monyové ožívá v nové sérii. Po Zápisníku alkoholičky se Tereza Ramba chopí dalšího vážného tématu

Byla úspěšnou spisovatelkou, jejíž romány mizely z pultů. Za zavřenými dveřmi však prožívala teror. Příběh Simony Monyové míří na obrazovky.

Simona Monyová byla oblíbenou spisovatelkou, jejíž romány si získaly širokou čtenářskou základnu, zejména mezi ženami. V redakci Osobnosti.cz vzpomínáme třeba na knihy jako Tchyně a uzený, Sebemilenec či Manželky na odpis, které se staly bestsellery. Její úspěšná kariéra však skončila tragédií, když ji v jejím domě ubodal manžel, s nímž už byla nějakou dobu v odloučení. Nyní se její příběh i téma domácího násilí dostává na obrazovky. V hlavní roli šestidílné série se představí Tereza Ramba.

Toxický vztah manželů skončil tragédií

Simona Monyová byla úspěšnou spisovatelkou a jen v málokteré domácí knihovničce bychom nenašli alespoň jeden z jejích románů. Ty si zejména u ženských čtenářek získaly obrovskou popularitu. Monyová v nich dokázala s nadhledem a humorem líčit úskalí mezilidských vztahů a stala se jednou z nejprodávanějších autorek v Česku. Jen málokdo však tušil, co se odehrává za zavřenými dveřmi vily v brněnských Obřanech.

Dlouholetý toxický vztah s jejím manželem Borisem Ingrem skončil tragicky. Dne 3. srpna 2011 ji Ingr zavraždil několika bodnými ranami. Bylo jí 44 let. „Je to silný ženský příběh. Věřím, že nic není černobílé, věřím v lásku a odvahu a také v to, že celé téma má obrovský společenský přesah. Nejvíce se těším na spolupráci se Zuzanou Kirchnerovou, cítím, že si máme co předat. Její přístup je výjimečný,“ říká představitelka Simony Monyové Tereza Ramba.

Domácího násilí v rodinách neubývá

Tragický příběh o životě slavné spisovatelky a problematice domácího násilí se nyní rozhodla ztvárnit režisérka Zuzana Kirchnerová. Šestidílnou sérii, která se právě natáčí, budou moci diváci zhlédnout na platformě OnePlay. Tereza Ramba se tak po Zápisníku alkoholičky pustí do dalšího psychologicky hlubokého ženského příběhu. „Studovala jsem všemožné materiály, ale také se soustředila na fyzickou proměnu, která je přede mnou. Těším se na všechno, co nás čeká. Bude to dlouhá cesta,“ prozradila herečka, jak se na novou roli připravovala.

Série si neklade za cíl pouze připomenout osud samotné Monyové, ale rovněž opět oživit téma domácího násilí. Ačkoliv v uplynulých letech byla přijata řada změn na ochranu obětí, domácí násilí je stále problémem. Podle statistik bylo v loňském roce vykázáno z domácnosti 1 496 násilných osob, což je zatím nejvyšší číslo od roku 2007, kdy toto opatření vstoupilo do zákona. Obětí domácího násilí se však stávají také muži, přičemž toto téma je ve společnosti ještě více tabuizováno.

Zdroj: Autorský text, TVNova, DomácíNásilí