Herec Jiří Maryško opět zasahuje. Na svých sociálních sítích se pustil do zesnulého kardinála Duky i bývalého prezidenta Zemana.
Herec Jiří Maryško ukázal, že se nebojí veřejně vyjádřit svůj názor k aktuálnímu dění v naší republice, jak jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli. Na sociálních sítích se totiž u něj na profilu, pouhý den po smrti kardinála Dominika Duky, objevil nekompromisní příspěvek.
Mezi Dukovy příznivce rozhodně nepatří
Kardinál a bývalý pražský arcibiskup Dominik Duka byl kontroverzní osobností, která měla své příznivce i odpůrce. V minulosti se dostal do mnoha konfliktů, jejichž příčinami byly zejména Dukovy výroky, rozhodnutí nebo spory v rámci církevních struktur. Když v září letošního roku odsloužil mši v pražském Chrámu Matky Boží před Týnem, při níž uctil památku Charlieho Kirka, chladnokrevně zavražděného amerického konzervativního politického aktivistu, před kostelem na Duku čekali jeho odpůrci, aby na něj sprostě pokřikovali.
Maryško se sice tohoto honu na čarodějnice nezúčastnil, ale rozhodně se řadí ke skupině lidí, kteří Duku neměli nijak v oblibě. A nebojí se to veřejně přiznat. Důkazem toho je jeho příspěvek na Facebooku den po smrti kardinála Duky. „Mám v přátelích 4998 lidí a blížím se zas k limitu 5000, tak bych to měl trochu pročistit. Nerad bych někoho vyhazoval, tak použiju starej samočisticí trik,“ napsal na úvod svého příspěvku herec.
„Duka byl na starý kolena ku*va, která doufám skončila v pekle. Doufám, že Vánoce oslaví se Zemanem. O mrtvých jen pravdu,“ pokračovala jeho nekompromisní slova. Svůj názor na kardinála Duku jasněji snad už vyjádřit ani nemohl. Nicméně tím jeho příspěvek nekončil. Pustil se do Palestiny, levice, genderu, Ruska a samozřejmě nit nenechal suchou ani na některých našich politicích. Nemusíme zmiňovat, že na reakce svých sledujících a komentáře nemusel herec dlouho čekat.
Kontroverzních výroků se nebojí
Herec už několikrát v minulosti ukázal, že se kontroverzních témat nebojí a rád se k nim vyjadřuje velmi otevřeně. To ho dokonce jednou stálo pokutu 25 tisíc korun a veřejně prospěšné práce poté, co na svých sociálních sítích sdílel fotografii z filmu Lidice s komentářem, který byl policií vyhodnocen jako podněcování k násilí. Herec ze seriálu Ulice v roce 2014 také fyzicky napadl ústeckého zastupitele Jana Eichlera. Přestože za posledních pár let ubral na svém projevu, občas si nedokáže pomoct a musí své pocity vyventilovat.
