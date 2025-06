Divadelní a televizní herečka Ivana Jirešová bydlí na okraji Prahy v domečku. K dispozici má dokonce i malou zahrádku.

Charakter satelitního městečka ji odrazoval, proto se při výběru svého stálého domova herečka Ivana Jirešová zaměřila na domy v zabydlených částech města. Nebo spíš vesnicích, nakonec si ji totiž přitáhl Hájek, městská část Prahy 22, jak jsme na Osobnosti.cz zjistili.

Stěhování už měla dost

Ivana Jirešová patří mezi oblíbené české herečky, které ke slávě pomohla především její role Lucie ze seriálu Ordinace v růžové zahradě. Mimo televizní obrazovky ji lze vidět v různých divadelních představeních, rovněž umí i zpívat. Takové zaměření odpovídá i jejímu studiu, neboť se může pyšnit blanketem z Pražské konzervatoře, obor hudebně-dramatický.

Herečka je původem z Písku, většinu dětství tak prožila v oblastech jižních Čech. Když se osamostatnila, stěhovala se z podnájmu do podnájmu. Adresu měnila podle svých slov pro DůmAZahrada asi desetkrát! To už jí ale stačilo a začala se porozhlížet po místě, kde by se mohla usadit. Oslovila ji městská čtvrť Hájek u Uhříněvsi, spadající pod Prahu 22. Právě zde našla zázemí ve staré zástavbě.

Exotika v interiéru? Ano, ale…

Ivana Jirešová má velmi ráda Indonésii. Imponuje jí klidem a harmonií, a tak si ji promítá i do své domácnosti. Jak vysvětluje HomeInCube, indonéský styl je především o materiálu. Vybavení Ivany Jirešové je tak převážně z lýka a dřevěných kombinací, své místo u ní mají ale i kovové doplňky. Styl je čistý, soustředěný na bílou a zemité tóny, bez extravagantních barevných variací. Na poličkách má pak Ivana sošky, a to především Buddhy a andělíčků.

Síly herečce dočerpává i její zahrádka s terasou. Přestože výměra není nijak závratná, tím, že je zahrada svažitá, je péče o ni o to náročnější. „Mým snem bylo vytvořit si kolem domku malý, krásný ‚prales‘,“ svěřila se už před časem Jirešová pro Super. Má zde i svůj koutek, kde ráda cvičí jógu. Té se věnuje mnoho let a o jejích zkušenost vypovídá i to, že brzy odlétá na Bali, kde bude cvičit bikram jógu, jak se svěřila portálu IDnes.

