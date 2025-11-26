Eva Pavlová, první dáma České republiky, překvapila volbou oblečení, už po několikáté. Outfit složený z černého saka a kalhot místo šatů jí moc slušel.
Při oficiálním přivítání albánského prezidenta Bajrama Begaje a jeho manželky Armandy na Pražském hradě zaujala Eva Pavlová netradičním, ale sofistikovaným outfitem. Dlouhý tmavě zelený kabát ukrýval černé sako doplněné mašličkou, která tvořila drobný a hravý detail. Pod něj zvolila černé kalhoty a tmavou blůzu, doplněnou černými lodičkami na podpatku. Celkový dojem umocnila decentním líčením a uhlazeným účesem. Velice jí to slušelo, jak soudíme v redakci Osobnosti.cz.
Eva Pavlová má vojenský výcvik
Eva Pavlová se narodila 5. listopadu 1964 v Šumperku. Po střední škole se zaměřila na vojenskou dráhu. Studovala střelbu a následně absolvovala vojenskou školu v Košicích i Politickou akademii v Bratislavě. Po letech služby se dostala do záloh jako podplukovnice a dnes působí také jako členka obecního zastupitelstva v Černoučku, kde s manželem až do jeho zvolení prezidentem bydleli.
Její kariéra je spojována s lidskou službou i veřejnou odpovědností. Po odchodu z armády pracovala jako asistentka v mediaci rodinných sporů. V roce 2022 kandidovala a byla zvolena do obecního zastupitelstva, čímž ukázala, že chce být aktivní i sama jako žena, a nebýt jen manželkou prezidenta.
Žena stylu a vkusu
Styl Evy Pavlové je funkční, jemný a jí perfektně sedí. Pro společenské události si často vybírá oblečení od módní návrhářky Štěpánky Pivcové. Ta ráda pracuje s tlumenými barvami, jednoduchými střihy a decentním zdobením. Když něco vytvoří, umí podtrhnout eleganci Pavlové, která je pro mi přirozená.
Za jejím vkusem toho stojí i víc. Pavlová sama uvádí, že se v roli první dámy chce věnovat zranitelným skupinám a tématům, které trápí společnost, jako jsou rodiny, děti, samoživitelky či ekologické otázky. Nosí proto konkrétní věci. Móda, kterou vybírá, má vyzařovat serióznost a respekt k reprezentaci i skromnosti.
Bydlela na ubytovně, teď je na Pražském hradě
Eva Pavlová neměla vždycky na růžích ustláno, jak se říká. Po rozvodu se svým prvním mužem žila s malou dcerou na ubytovně s minimálními penězi. Přesto věřila, že jednou bude zase dobře. Svou šanci našla mimo jiné díky své disciplíně, vzdělání a setkání s Petrem Pavlem. Dnes, jako první dáma, využívá svoji pozici ke službě druhým. Prostřednictvím svého nadačního fondu se zaměřuje na podporu rodin, sociálně slabších a zranitelných skupin ve společnosti, uvádí její web.
Zdroj: Autorský text, Wikipedie, SeznamZprávy, PavlováEva, Instagram Evy Pavlové