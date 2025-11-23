Emma Smetana má za partnera palestinského Izraelce, za kterého se provdala jen ve filmu, nicméně se považuje za vdanou.
Život Emmy Smetany a její rodiny připomíná tak trochu hudební videoklip, z něhož číší netradiční styl života, svoboda, divokost a neskutečná energie. Moderátorka má dvě děti a za partnera izraelského Palestince Jordana Haje, jehož vzhled upoutá nejednu fanynku, jak redakci Osobnosti.cz neuniklo.
Od nenávisti k lásce
Jedna z našich nejkrásnějších moderátorek už řadu let tvoří pár s hudebníkem a hercem Jordanem Hajem. Jejich láska se však musela postupně budovat. Přestože jsou spolu už více než 15 let, málem k jejich spojení vůbec nedošlo. Seznámili se před 17 lety na venkovním promítání. Na akci dorazila se svým bratrancem, ale přemýšlela, že půjde brzy domů, protože jí byla zima.
Jenže její bratranec ji zdržel a uvedl, že za chvíli dorazí jeho přátelé a přinesou jí deku. Ta se náhle objevila na jejích ramenou. Přehodil ji přes ni právě Jordan. Jiskra mezi nimi přeskočila ihned, ale na hlubší city si museli počkat. První dny spíše ukazovaly, že to mezi nimi nebude mít žádný smysl, navíc Emmin bratranec ji od vztahu s Jordanem zrazoval. Jenže ta neposlechla a nakonec do toho šla naplno.
Vdaná nevdaná
Emma počítala s tím, že si možná nabije nos a skončí se zlomeným srdcem, ale vztahu s Jordanem dala šanci. A jak se ukazuje dnes, dobře udělala. Mají spolu dvě dcery, jejichž jména jsou spíše jazykolamy – Lennon Marlene Haj Hossein Smetanu a Ariel Avu Haj Smetanu. O manželském svazku se v jejich případě příliš hovořit nedá, i když Emma Jordana v podstatě za manžela považuje. „Tam jsme dokonce měli na konci s mým přítelem Jordanem svatbu v synagoze. A bylo mi řečeno, že i když jsme to jen hráli, tak pokud je to v synagoze, podle židovského rituálu je platná. Takže jsem vlastně vdaná,“ přiznala Emma po natáčení snímku Collete v rozhovoru pro Super.
Emma a Jordan se našli především v přístupu k životu, který sdílí totožný. Jsou skutečně netradiční rodinou a zdůrazňují, že svým dcerám nechávají naprostou svobodu. „Lennonka a Arielka vyrůstají v prostředí, ve kterém je kterákoliv jejich volba vítaná… Ale nám je to asi opravdu jedno,“ uvedla Emma pro Super.
