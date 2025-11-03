Fotograf Tomáš Třeštík zachytil na romantickém výletě do Milána svoji partnerku, lékařku Evu Müllerovou, v odvážné póze nahoře bez.
Tomáš Třeštík se v posledních měsících usmívá víc, než jak tomu bývalo dřív, jak redakci Osobnosti.cz neuniklo. Důvodem je jeho nová láska, půvabná doktorka estetické medicíny Eva Müllerová, se kterou tvoří pár přibližně přes půl roku. Společně teď vyrazili do italského Milána, kde kromě architektury a gastronomie zachytil právě i Evu.
Romantika v italském stylu
Na sociální síti sdílel Tomáš snímek, který vzbudil pozornost. „Eva, Miláno, říjen 2025,“ napsal stručně k fotografii, na které je jeho partnerka zachycena nahoře bez, ale nutno uznat, že elegantně, umělecky a s typickou Třeštíkovou estetikou. Fotografie vyvolala stovky reakcí. Zajímavé je, že jednou z prvních, kdo příspěvek ocenil, byla jeho bývalá partnerka Eva Decastelo, která tím dala najevo, že mají vztah na přátelské bázi.
Müllerová sdílela na svém profilu sérii momentek z italské metropole, mezi nimi i něžný polibek před slavnou katedrálou Duomo di Milano. Pár podle svých příspěvků trávil čas procházkami po galeriích i večerními večeřemi v tradičních trattoriích.
Tomáš Třeštík začal s Evou Müllerovou chodit krátce po rozchodu s moderátorkou Evou Decastelo. Jejich odloučení tehdy sledovala česká média i fanoušci, přesto se původní dvojici podařilo zůstat v klidu. Přece jen společně vychovávají dvě děti a veřejně si projevují respekt.
Muž s uměleckou duší
Třeštík není jenom synem slavné režisérky Heleny Třeštíkové, ale hlavně známým fotografem. Proslavil se svými portréty známých osobností, kampaněmi i originálním stylem, který je často na pomezí mezi dokumentem a inscenací. Jeho fotky jsou upřímné, někdy provokativní, ale vždycky autentické.
Zároveň se stal jedním z nejdiskutovanějších českých fotografů na sociálních sítích. Otevřeně totiž sdělí své názory na společnost, politiku i vlastní život, ač ne vždy se setkává s pochopením. Z Třeštíkových posledních fotografií je jasné, že právě Eva Müllerová mu přináší do života radost.
Lékařka, která se specializuje na estetickou medicínu, sdílí jeho zájem o umění i cestování. Jejich vztah působí vyrovnaně a fotografie z Milána poukazuje na jejich vzájemnou chemii. Přestože část veřejnosti považuje snímky nahoře bez za zbytečnou provokaci, nelze popřít, že mají opravdový umělecký rozměr. Nejde o bulvární pózu, ale o poctu ženské kráse v citlivém, přirozeném podání.
Zdroj: Autorský text, Wikipedie, Instagram Tomáše Třeštíka, Instagram EvaMullerová