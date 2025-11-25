Když Jan Kraus přivítal Sáru Donutilovou ve své talkshow, zvolil nevhodnou formulaci, která mnohé zaskočila.
Herečka Sára Donutilová (dříve Affašová), manželka Martina Donutila, usedla na gauč v pořadu Jana Krause, kde ji moderátor přivítal slovy: „Sára Donutilová je česká herečka, podle jména vidíte, že se dobře vdala.“ Donutilová seděla vedle svého manžela a její výraz mluvil jasně – necítila se být jen „dobře vdanou osobou“. Na Osobnosti.cz nás mimo jiné zajímaly reakce diváků na takovýto úvod.
Úvod byl dost neslušný
Diváci v sále se jeho poznámce zasmáli. Až na sociálních sítích a diskuzních fórech se objevily silné výtky. Někteří Krause označili za arogantního a neurvalého člověka, další zase považovali jeho vtipy za překročení hranice vkusu. Jeden z komentářů vystihl náladu řady lidí: „Arogantní ješita, který nejraději poslouchá sám sebe.“
Na samotnou poznámku moderátora sama Donutilová nijak zásadně nereagovala, i když asi nelze říct, že by jí to nedošlo. Hovor se stočil k jejímu původu a následně přešla k seznámení s manželem. Prozradila, že s Martinem asi dva roky byli ve stejném angažmá, ale nejprve fungovali jako přátelé, oba původně zadaní, a až časem mezi nimi přeskočila jiskra. „Dostal mě na smysl pro humor,“ přiznala během rozhovoru v Show. Na což Kraus reagoval slovy: „Nedovedu si představit, jak jinak bych mohl získat ženu já.“
Jan Kraus je provokatér
Jan Kraus se narodil v Praze 15. srpna 1953 do rodiny novináře Oty Krause, který přežil koncentrační tábor. Od dětství se objevoval před kamerou. Už v 6 letech začal dabovat a postupně ztvárnil řadu epizodních rolí. Známým se však stál hlavně díky vlastním pořadům. Počiny jako Sauna, Další, prosím! nebo slavné Uvolněte se, prosím! (obdoba „Show Jana Krause“) patří k nejvýraznějším diskuzním formátům v české televizi.
Poslední dobou se stále častěji ozývá kritika na tuto show ze strany nespokojených diváků. Objevují se názory, že moderátor prakticky nedá hostům prostor a celou debatu se snaží ovládnout sám. Často se také svým humorem dostává až na hranu. Sice svým způsobem narovinu říká, co si myslí, ale leckdy to vyzní kriticky, arogantně a neslušně.
Jeho slova dokážou pobavit, ale i urazit. Po nevhodném úvodu Donutilové se začalo znovu mluvit o tom, jaké meze by měly mít talk show v humoru a satirickém komentáři. Pro mnoho lidí je zkrátka toto příliš, pro některé je to prostě jen vtip. Na druhou stranu, nikdo nikoho nenutí se dívat na pořad, který mu nesedí.
Zdroj: Autorský text, Wikipedie, ČSFD, YouTube Show Jana Krause