Před lety ovládla soutěž krásy a symbolizovala eleganci i ženskou sílu. Dnes žije Ivana Christová klidnější život, především pro svou rodinu.
V roce 1989 stanula 18letá Ivana Christová na pódiu jako první Miss Československa. A i když tehdy nikdo nečekal, že okouzlí porotce, stalo se. Zároveň se stala terčem nepochopení a diváci ji vypískali, protože neměla český původ. Přesto měla zkrátka všechno, co dělá krásku kráskou – přirozenost, jemnost a schopnost zaujmout bez přehnaných úprav. Na Osobnosti.cz nás zajímalo, jak žije Christová dnes.
Milán nebo Paříž? Světová kariéra neměla hranice
Po vítězství se Christové otevřely dveře do světových metropolí módy – Milána, Paříže i New Yorku. Účinkovala na prestižních přehlídkách a brzy uspěla i na mezinárodní scéně, když triumfovala na Miss International. V době, kdy se československé modelky teprve začínaly prosazovat, byla Ivana doslova průkopnicí.
Na cestách po světě také potkala svého budoucího manžela, francouzského podnikatele vietnamského původu Daniela Ubauda. Láska to byla intenzivní, svatba rychlá, ale štěstí krátké. Přesto nikdy nepřestane být vděčná za dceru Danielu, která ze vztahu vzešla. Právě ona se jí stala vším poté, co ji manžel krátce po porodu opustil.
Podnikání, krása a síla ženské energie
Modeling sice časem pověsila na hřebík, ale rozhodně nezmizela z veřejnosti, naopak. Pustila se do podnikání v kosmetice, kde dokázala využít kontakty i zkušenosti právě z módního světa. Její přirozený cit pro krásu a styl jí zajistil uznání a znovu vrátil sebevědomí. Dcera Daniela se vydala v jejích stopách, ovšem ne jako modelka, ale jako uznávaná vizážistka. Ženy spolu dnes spolupracují na různých projektech a podle jejich vyjádření jsou nejen rodinou, ale i skutečnými parťačkami.
Ivana Christová je dnes hrdou babičkou malé Zojky a brzy přivítá další vnučku. „Maminka, tatínek a tvoje starší sestra se už nemůžou dočkat, až tě poznáme! Naše srdce (a rodina) se opět rozrůstají. Cítíme se tak požehnaní!“ napsala dcera Daniela na svůj Instagram. Christová s úsměvem přiznává, že roli babičky si užívá, i když s malou má netradiční vztah. „Jsem babička. Každý toužíme po její pozornosti. Ale neříká mi babičko, ale Ivanko,“ prozradila s nadhledem pro Super.
Ivana se nebojí být jiná
Christová byla vždycky tak trochu jiná, ale právě tím zaujala. Odmítla módní diktát 80. let i povrchní svět showbyznysu. Dnes se ráda otevřeně vyjadřuje k tématům sebevědomí žen, přirozenosti a tlaku na vzhled. A i když čelila kritice za změnu postavy anebo životní styl, nikdy se nestyděla za to, kým vlastně je. Místo honby za dokonalostí se soustředí na duševní pohodu, rodinu a inspiraci dalších žen.
Zdroj: Autorský text, Super, Wikipedie, Deník, Instagram Daniely Christové