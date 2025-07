Herec Tomáš Töpfer přišel na čas o dcery. První manželka se beze slova rozhodla i s dětmi emigrovat do Ameriky, kam se je vydal hledat.

Vrátil se do prázdného bytu

Tomáš Töpfer zažil něco, co si žádný rodič nepředstavuje ani v těch nejhorších snech. Se svou první ženou Zuzanou se seznámil už během studií na DAMU. Vzali se a měli spolu dvě dcery, Martu a Terezu. Když se však začalo jejich manželství rozpadat, přišla rána z čistého nebe. Z práce se vrátil do prázdného bytu.

V roce 1987 se jeho manželka Zuzana rozhodla emigrovat, aniž by mu vůbec něco řekla, a vzala s sebou i jejich dvě dcery. Töpfer byl zoufalý, netušil, co má dělat. Ovšem jedno věděl jistě – musí je najít. Tak se vydal na vlastní pěst do cizí země, bez prostředků i jazykových znalostí. Naštěstí měl v USA známého svého otce, s nímž se poznal za války v koncentračním táboře.

Díky jeho napojení na českou komunitu se herci podařilo zjistit adresu, kde jeho rodina přebývá. Okamžitě se na místo rozjel, zaťukal na dveře a konečně se se svými dcerami shledal. Domluvili se, že se druhý den uvidí a půjdou na oběd, jenže ze setkání sešlo a Töpfer své dcery neviděl dalších 5 let. Neprožil s nimi jejich dětství a už do smrti ho to bude mrzet. Nicméně s postupem času opět navázali kontakt a nyní se vídají pravidelně.

Úspěšné dcery

Tereza se rozhodla nakonec v Americe zůstat, pracuje tam jako učitelka. Marta se však vrátila do Čech a začala se věnovat hudbě. Je z ní úspěšná zpěvačka, která vydala několik alb. „Přiletěly jsme tehdy do Amsterdamu letadlem a odtamtud jsme přijely vlakem do Prahy a zavolaly jsme tátovi, že jsme tady. Když jsme přejížděly hranice, měly jsme slzy v očích,“ vzpomínala Marta v Show Jana Krause. Dnes je Töpfer podruhé ženatý, za manželku pojal ženu Martu, s níž se seznámil u soudu, kam se dostavil kvůli výživnému na děti. Pracovala zde jako právní asistentka, uvařila herci kávu, u níž se zapovídali, a poté se domluvili na večeři. Od té doby jsou spolu a vedou šťastný rodinný život.

Zdroj: Autorský text, PrimaŽeny, Sedmička, Show Jana Krause