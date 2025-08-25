Rodina Aničky Slováčkové upozornila na zásadní problém. V okruhu Aničky Slováčkové se nacházela žena, která se teď snaží na smrti zpěvačky vydělat.
Smrt talentované zpěvačky Aničky Slováčkové, která letos v dubnu po statečném boji podlehla rakovině, otřásla širokou veřejností. Její fanoušci, přátelé a rodina se s jejím odchodem jen těžko smiřují a stále v sobě cítí spoustu bolesti. Aby toho ale nebylo málo, musí teď navíc řešit velmi nepříjemnou situaci. Jak se totiž ukázalo, na úmrtí zpěvačky se snaží přiživit nejmenovaná žena, která se vydává za Aniččinu kamarádku.
Rodina Aničky Slováčkové čelí nepříjemnému problému
Anička Slováčková by před několika dny oslavila své třicáté narozeniny, avšak i přes neuvěřitelně statečný boj nedokázala nad agresivní nemocí vyhrát a tohoto jubilea se bohužel nedožila. Pro její blízké to byla obrovská rána, která se teď však prohlubuje ještě více. V Aniččině okolí se totiž nachází žena, která se vydávala za její kamarádku a teď se snaží na její smrti přiživit.
Vše začalo několik měsíců předtím, než Anička opustila tento svět. Podle výpovědi jejích blízkých se v jejím okolí začala objevovat žena, která měla sbírat o Aničce informace. „Je mi zle. Anička má blízko sebe jednu paní tvářící se jako kamarádka, která se kolem ní motá, všechno natáčí a fotí, dokonce i soukromé oslavy. Většině z nás to přijde divné, zvlášť když víme, čím se dotyčná živí,“ prozradila v minulosti blízká kamarádka zesnulé zpěvačky.
Jak uvádí portál TN.cz, tato žena měla údajně sbírat o Aničce informace, které by následně použila ke knize pojednávající o smrti Aničky Slováčkové. Už během zpěvaččina života se údajně zajímala o vydavatelské možnosti a chtěla nastoupit u jednoho ze známých českých mediálních domů. „Holedbala se tam tím, že jako exkluzivitu může nabídnout, že vydají tu její knížku o Anně Slováčkové. Když to slyšeli, zůstali jako opaření,“ zmínil jeden z dobře informovaných zdrojů.
Rodina touží po klidu
Zatímco by si rodina zesnulé zpěvačky přála trochu klidu a času, místo toho musí řešit samé nepříjemnosti. Kromě ženy, která se před smrtí kolem Aničky motala, musí řešit i problémy s jejím hrobem. Anička si přála být rozptýlena v Českém ráji, což se jí také splnilo. Felix Slováček však prozradil, že by pro ni rád připravil místo, kam bude moci rodina, ale i přátelé a fanoušci zesnulé zpěvačky chodit zapálit svíčku či položit květiny. „Všechna její přání splníme. Ale nezakázala nám, aby měla hrobeček. Naštěstí,“ prozradil před několika týdny pro Blesk.
Pomník Aničky by se měl nacházet na Vinohradských hřbitovech, s realizací památného místa jsou však zatím problémy. „Jsou tam nějaké problémy, s mramorem i dalšími věcmi, nechci to teď rozebírat, ale bude to tam krásný,“ vysvětlil Felix.