Opravdová láska někdy vyžaduje odvahu a druhé šance. Aňa Geislerová a režisér Zdeněk Janáček spolu tvoří pár už přes 20 let.
Když se Aňa Geislerová před více než 20 lety seznámila se Zdeňkem Janáčkem, zdaleka tehdy netušila, že právě on bude nakonec mužem jejího života. Potkali se v Divadle Na zábradlí, kde Janáček pracoval u baru. Dnes spolu mají 3 děti a manželství, které si mnohdy doslova vybojovali. Na Osobnosti.cz jsme se právě na vývoj jejich vztahu zaměřili.
Tajná svatba a netradiční začátek
Aňa a Zdeněk se vzali v prosinci roku 2003 naprosto spontánně, bez honosné hostiny, bez fotografů, v zimních čepicích a civilním oblečení. Svědky si tehdy prý doslova „vytáhli“ z vedlejší hospody. Rodině o svatbě řekli až o rok později. Tento krok dokonale vystihuje jejich vztah, byl neokázalý, svobodný a založený spíše na citech než na velkých gestech. Zdeněk Janáček se později prosadil jako divadelní režisér. Na společných projektech se však většinou nepotkávají.
Kolem roku 2012 muselo jejich manželství podstoupit zkoušku. Aňa se tehdy začala častěji objevovat ve společnosti podnikatele Martina Shenara, známého z oblasti vydavatelství a solárního byznysu. Tvrdila, že jde jenom o přátelství, ale média měla jasno. Mluvilo se o aféře, a dokonce i o tom, že střídavě přebývala mezi oběma muži, jak informoval Blesk.
V roce 2013 se narodil syn Max, oficiálně nesoucí příjmení Janáček. Spekulace o otcovství nakonec skončily soudními tahanicemi, které však herečka nikdy veřejně nekomentovala. Poslední společné fotografie se Shenarem pochází z roku 2016 a od té doby se podle všeho jejich cesty rozešly.
Návrat k rodině a klidnější fáze života
Po těžkém období se Aňa vrátila ke svému manželovi a rozhodla se dát vztahu novou šanci. Dnes s Janáčkem vychovávají tři děti – Bruna Fidelia, Stellu a nejmladšího Maxe. Geislerová k této etapě svého života uvedla: „Já bych si pana Janáčka vzala i teď.“ Tato krásná slova sdílela v roce 2022 při 19. výročí svatby na svém Instagramu. Aňa se dnes médiím spíše vyhýbá. Nepropírá své soukromí na sociálních sítích a raději se věnuje práci i rodině.
Rodilá Pražačka Aňa Geislerová patří už od 90. let ke stálicím českých obrazovek. Poprvé na sebe upozornila filmem Pějme píseň dohola a následně dostala roli od Filipa Renče ve filmu Requiem pro panenku (1991), kde jako 16letá ztvárnila psychicky zlomenou dívku a zaujala svým neuvěřitelným talentem. Od té doby si zahrála v desítkách filmů i seriálů, od Románu pro ženy přes Lídu Baarovou až po film Zoufalé ženy dělají zoufalé věci. Za své výkony obdržela několik Českých lvů a čerstvě také medaili Za zásluhy z rukou prezidenta republiky.
