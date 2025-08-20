Oblíbená slovenská herečka Táňa Pauhofová má po boku mladšího manžela, hudebníka Jonatána Pastirčáka, s nímž vychovává dceru Mílu.
Když před devíti lety zdědila po dědečkovi dům v jedné z nejdražších čtvrtí Bratislavy, měla radost jen na chvíli. Stavba byla v tak špatném stavu, že by rekonstrukce vyšla skoro dráž než novostavba. Na Osobnosti.cz jsme si všimli, že se Táňa rozhodla pro radikální řešení – dům nechala zbourat a na jeho místě postavila moderní vilu.
Šťastná rodina i netradiční zvyky
Nový domov splňuje všechny její představy. Prostorný obývák spojený s jídelnou, velká okna s výhledem do zahrady a dostatek soukromí pro rodinu. Jenže cesta k vysněnému bydlení nebyla úplně hladká, herečka začala bourat dřív, než měla všechna povolení, a za chybu si vysloužila pokutu přes 800 tisíc korun.
V domě dnes žije se svou životní láskou, hudebníkem Jonatánem Pastirčákem, kterého potkala v roce 2018 ve Slovenském národním divadle, uvádí iDnes. O tři roky později se vzali a v roce 2022 se jim narodila dcera Míla. Sama přiznává, že život v rodinném domě jí maximálně vyhovuje. Po večerních představeních prý často přijde domů až kolem jedenácté a místo odpočinku se pustí do vaření, pečení, nebo dokonce vysávání.
Soukromí si hlídá, telefony zásadně nezvedá
Táňa Pauhofová je známá tím, že si své soukromí bedlivě střeží. Když už o sobě něco prozradí, bývá to spíš úsměvná perlička. Například fakt, že zásadně nezvedá telefony. „Potřebuju člověka vidět a cítit, abych se s ním mohla pobavit, přes telefon jsem nejistá,“ svěřila se. Její vztah s Jonatánem je tak i trochu o kompromisu, zatímco on cestuje za hudbou, ona za herectvím, ale oba si své soužití nemohou vynachválit.
I když je rodačka z Bratislavy, českým divákům je dobře známá. Zahrála si v celé řadě filmů, Román pro muže, Lída Baarová, Poslední aristokratka nebo Po čem muži touží. Kritici oceňují její schopnost střídat komediální i dramatické role, což z ní dělá jednu z nejobsazovanějších hereček u nás.
Zdroj: Autorský text, iDnes, Wikipedie, Čas, Instagram Táňy Pauhofové