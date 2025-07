Zpěvák Tomáš Klus se přiznal, že byl nevěrný všem svým partnerkám včetně manželky Tamary. Dnes se zdá, že seká latinu a ví, co je v životě opravdu důležité.

Tomáš a Tamara Klusovi se vzali v roce 2013 a postupně se jim narodily tři děti, Josefína, Alfréd a Jenovéfa. Tomáš Klus však nikdy nebyl co se týče jiných žen netečný a v minulosti randil i s několika známými ženami, včetně Ewy Farné. Ani po svatbě a založení rodiny se mu nepodařilo udržet manželskou věrnost. A i když to pro jeho ženu vůbec nebylo jednoduché, nakonec mu odpustila. Na Osobnosti.cz jsme se podívali na jeho proměnu v příkladného otce, který bez své milované rodiny nedá ani ránu.

Podvedl od školky prakticky každou

„Prakticky od školky jsem konstantně podváděl všechny přítelkyně, včetně své ženy. Její odpuštění se mi stalo osvobozením a dalo mi pochopit, že pravda, opravdovost alias nebojácná autenticita, přijetí toho, kdo jsem, se vším, čím jsem doposud byl, a vědomé přijetí toho, že co zasadím, to sklidím, je jedinou mou možnou cestou ke štěstí,“ napsal v říjnu roku 2018 na svůj Facebook.

K celé situaci se vyjádřila veřejně také Tamara, jejíž přijetí nevěry je opravdu obdivuhodné. „Odpuštění z vás nedělá slabou ženu nebo muže, kteří nemají ‚koule‘ na to odejít. Odpuštění z vás udělá někoho jiného, daleko silnějšího, láskyplnějšího a bezpodmínečně laskavějšího člověka. Ano, bolí to… bolí to tak, že něco v nás umře, ale v tu stejnou chvíli se něco nového narodí… nová a daleko větší vnitřní sila,“ svěřila se na svém Instagramu s tím, jak k celé záležitosti nakonec přistoupila.

Děti ho opravdu změnily

Dnes už se však Tomáš Klus evidentně posunul a vyrostl společně se svými dětmi. Bez své rodiny nedá ani ránu a jen těžko by si dokázal představit život bez ní. „Děti mě změnily v tom, že jsem se od jejich narození začal intenzivně učit sebeovládání. Nechtěl jsem být tátou, který zbytečně vybouchne kvůli kdejaké pitomosti. Jsou prvními lidmi v životě, bez kterých nemůžu být. Tamara a děti,“ svěřil se v nedávném rozhovoru o otcovství pro časopis Heroine.

Lásku vyznal loni na podzim své ženě také na sociálních sítích, když jí popřál ke společnému výročí. „11 let. Hledal jsem lásku a našel jsem tebe. Děkuji, Tamaro, za nejlepší život na světě,“ napsal vyznání, které by jistě potěšilo každou partnerku. Zdá se, že krize jsou dávno zažehnány a Tomáš Klus už ví, co od života chce. Že právě prožívají opravdu pohodové období potvrdili také před týdnem, když se s fanoušky podělili o fotografii celé rodinky z dovolené v Chorvatsku.

Zdroj: Autorský text, Heroine, Facebook – Tomáš Klus, Instagram – Tamara Klusová